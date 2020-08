Grad wielkości piłek golfowych spadł na kolarzy. "Szacunek dla tych, którzy dojechali"

Piękna wygrana Roglicia. Kolejny dobry dzień Kwiatkowskiego Drugi etap... czytaj dalej » Czwartkowy etap kończyła wspinaczka na Col de Porte ze średnim nachyleniem 7,5 procent. Najszybciej na górze był Primoż Roglić i to on został nowym liderem wyścigu. Czołówka miała szczęście, bowiem wjechała na metę tuż przed załamaniem pogody.

Poranione plecy

Słabsi tego dnia kolarze musieli pokonywać ostatnie kilometry w burzy. Grad, silny wiatr oraz śliska nawierzchnia dały się im mocno we znaki.

- Kilometr jazdy w gradzie wielkości piłek golfowych - tak zdjęcie poranionych pleców podpisał australijski kolarz Damien Howson (Mitchelton-Scott).

- Dauphine nie jest wystarczająco bolesne dla nóg – to z kolei fotka Belga Tima Declerqa z grupy Deceuninck–Quick Step, którego posiniaczone plecy nie wyglądały zbyt dobrze.



A hail storm in today's stage of Criterium du Dauphiné in France... how many premiership footballers could handle this...??? pic.twitter.com/swDMlcOP0r — QuentinQuarantino #PoliticsIsPanto (@DrumStig) August 13, 2020





W trudnych warunkach pogodowych zawodnicy wręcz wtaczali się pod górę. Niektórzy zatrzymali się, prowadząc rowery, bo zrobiło się tak ślisko. Niemiec Tony Martin postanowił zejść z roweru i schronić się pod drzewem wraz z kibicami. Kolarz grupy Jumbo-Visma nie ukończył etapu.

Przerwana ceremonia

Roglić, który podczas burzy był już na górze, także uciekał przed gradem, a jego żona wraz z dzieckiem wsiedli do samochodu reportera Cyclingnews Petera Cossinsa, aby uniknąć obrażeń.

- Respekt dla wszystkich, którzy ukończyli ten etap w tak szaleńczych warunkach. Mam tylko nadzieję, że nikomu nic się nie stało - powiedział nowy słoweński lider wyścigu.



Many Riders - including our boys - were hit by one hell of a hail storm - worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine@dauphinepic.twitter.com/Y6XI0PCSRs — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020





Ceremonia wręczenia nagród została przerwana po zawaleniu się nadmuchiwanego dachu. Kolumbijczyk Egan Bernal (Team Ineos) nie zdążył nawet odebrać białej koszulki za najlepszego młodego zawodnika.

Trzeci etap Criterium du Dauphine w piątek. Transmisja w Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze od godz. 14:45.