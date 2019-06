Froome chce wygrywać już teraz. W Dauphine pomoże mu Kwiatkowski

Ośmiodniowa impreza, jak co roku, stanowić będzie idealne przetarcie przed najważniejszym wyścigiem wieloetapowym w sezonie. Trasę o długości 1202 km podzielono na osiem etapów, które rozegrane zostaną w dniach 9-16 czerwca.

Vincenzo Nibali zmienia grupę. Dołączy do gwiazd Włoch Vincenzo... czytaj dalej » Tradycyjnie już w Delfinacie nie zabraknie gór, które pojawią się aż na pięciu etapach. Tym razem w programie wyścigu nie przewidziano prologu ani drużynowej jazdy na czas. Na czwartym odcinku kolarze rywalizować będą wokół Roanne w indywidualnej "czasówce" na dystansie 26,1 km. Na trzecim i piątym etapie o swoje powalczą sprinterzy.

Mocny skład Ineosu

Na liście startowej wyścigu pojawi się m.in. czterokrotny triumfator Tour de France Chris Froome (Team Ineos). Kolegów do pomocy będzie miał znakomitych – Kwiatkowskiego, Wasyla Kiryjenkę, Gianniego Moscona, Wouta Poelsa, Iana Stanarda i Dylana Van Baarle. Brytyjczyk, podobnie jak i Polak, ostatnie dni spędził na Teneryfie, szlifując formę na trasach w okolicach wulkanu Teide.

- Trudno powiedzieć, w jakiej będę dyspozycji, biorąc pod uwagę fakt, że niewiele się ostatnio ścigałem. Chciałbym powalczyć o końcowe zwycięstwo. Ekipa, która pojawi się też na Tour de France, jest w coraz lepszej dyspozycji, więc na nadchodzące miesiące możemy patrzeć z optymizmem. Miejmy nadzieję, że dobrą formę zaprezentujemy już podczas Dauphine – powiedział Froome.



Meet our team for the upcoming Criterium du #Dauphiné, led by three-time winner Chris Froome. The prestigious stage race begins this Sunday.

@chrisfroome (2013, '15, '16)
Vasil Kiryienka@kwiato@GianniMoscon@WoutPoels@IStannard@DylanvanBaarle





Oprócz Brytyjczyka w Delfinacie pojadą m.in. Nairo Quintana (Movistar), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Richie Porte (Trek Segagredo) i Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step).

CCC powalczy o etapy

Grupa CCC pojedzie w składzie - Bernas, Alessandro De Marchi, Jonas Koch, Serge Pauwels, Joseph Rosskopf, Laurens ten Dam, Riccardo Zoidl – i, podobnie jak na Giro d'Italia, walczyć będzie o zwycięstwo etapowe.

- Zdajemy sobie sprawę, że poziom będzie bardzo wysoki, trasa niezwykle trudna, a na starcie stanie wielu zawodników, którzy szykują się na lipcowy Tour de France, ale na pewno łatwo skóry nie sprzedamy. Nie mamy jednego wyraźnego lidera na "generalkę", ale Riccardo Zoidl pokazał w ostatnich startach, że jest bardzo mocny w górach i spróbuje nawiązać walkę z faworytami – powiedział dyrektor sportowy CCC Jackson Stewart.



PREVIEW: "I will approach it as it's the last step in my preparation for the Tour de France so, this means that I'll try to use every stage to improve my shape and enhance my confidence," @ADM_RossodiBuja ahead of #Dauphiné

Meet the team





