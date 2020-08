Pierwszy duży sukces 23-latka. Kwiatkowski w czołówce, ale bez sił na finiszu

Relacje z Criterium de Dauphine w Eurosporcie i w Eurosport Playerze

Z pięciu minut ocalił 30 sekund. Wielkie zwycięstwo Włocha po 65 kilometrach samotnej jazdy Ponad... czytaj dalej » Bez Egana Bernala (Team Ineos) rozpoczął się 4. etap Criterium de Dauphine z Ugine do Megeve. Sklasyfikowany po trzech odcinkach na 7. miejscu Kolumbijczyk wycofał się z powodu bólu pleców. Nie chciał ryzykować poważniejszej kontuzji przed rozpoczynającym się za dwa tygodnie Tour de France, w którym będzie bronił wywalczonego przed rokiem trofeum.

W wyścigu nie jedzie też dotychczas trzeci w klasyfikacji Emmanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) i jeden z ważniejszych pomocników lidera wyścigu Primoża Roglicia (Jumbo-Visma) Steven Kruijswijk. Obaj doznali urazów w kraksie na 29. kilometrze etapu i wycofali się z rywalizacji. Na trasie etapu leżał też Roglić, ale wrócił na rower i z kilkoma otarciami kontynuował jazdę.

Kwiatkowski z wolną ręką i apetytem na sukces

Pod nieobecność Bernala wolną rękę dostał Kwiatkowski, który zabrał się do 15-osobowej ucieczki uformowanej niedługo po starcie. Na podjeździe Montee de Bisanne, stanowiącym najpoważniejszą przeszkodę na trasie 153,5-kilometrowego etapu, grupa zaczęła się dzielić. Kwiatkowski cały czas pilnował czołówki. Przez chwilę wspólnie z Julianem Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) objęli dwójkowe prowadzenie, ale postanowili oszczędzać siły i pozwolili kilku kolarzom dojechać i włączyć się do pracy na czele stawki.

Na szczycie Bisanne ucieczka miała 1:30 min przewagi, a w grupie liderów trwała zacięta walka o zwolnione przez Buchmanna miejsce na podium. Duży apetyt na trzecie miejsce w "generalce" miał Mikel Landa (Bahrain-McLaren), który próbował zgubić wyprzedzającego go Guillaume Martina (Cofidis). Wszystko jednak kontrolowała ekipa Jumbo-Visma, pilnująca przewagi Roglicia nad resztą stawki.

U podnóża ostatniego podjazdu do mety w Megeve przewaga ucieczki wzrosła o dodatkową minutę i stało się jasne, że to w prowadzącej grupie, w której jechało wówczas ośmiu kolarzy, rozstrzygną się losy 4. etapu.



#dauphine@lennardkaemna leads the race. pic.twitter.com/VAfalIjoh0 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 15, 2020





Młodzież w natarciu

Jako pierwszy zaatakował Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), który 7 km przed szczytem odjechał na kilkadziesiąt metrów bez odpowiedzi żadnego z rywali. Chwilę później grupa się porozrywała. Elissonde został dogoniony przez Lennarda Kamnę (Bora-hansgrohe), który po chwili podjął próbę samotnego odjazdu. Za nim jechał David De La Cruz (UAE Team Emirates).

Kwiatkowski jechał w grupce goniącej Kaemnę, ale byłemu mistrzowi świata wyraźnie dawały się we znaki trudy poprzednich etapów. Na stromych odcinkach nieco tracił i nie był w stanie włączyć się do walki o etapowe zwycięstwo.

Tymczasem 23-letni Kaemna wytrwale zmierzał po swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w World Tourze. Na mecie miał 42 s przewagi nad De La Cruzem i ponad minutę nad Alaphilippe. Kwiatkowski przejechał linię mety kilkanaście sekund później, jako siódmy kolarz w stawce.



.@kwiato picks up seventh place on stage four at the #Dauphine after a big day out in the break. Kamna (BOH) takes the win.@PavelSivakov finishes in a very select peloton pic.twitter.com/P42TGcKbcZ — Team INEOS (@TeamINEOS) August 15, 2020





Roglić nadal na prowadzeniu

W czołówce klasyfikacji generalnej - poza wycofaniem z wyścigu Buchmanna i Bernala - nie zaszły większe zmiany, bowiem grupa lidera dojechała na metę w całości, niecałe 3 minuty po zwycięzcy. Przed ostatnim etapem liderem jest Roglić, przed Thibautem Pinotem (Groupama-FDJ) i Martinem.

Ostatni, 5. etap Dauphine będzie się kończył w tym samym miejscu co sobotni odcinek, a kolarze będą mieli do pokonania 153,5 km trasy, wiodącej m.in. przez znane z Wielkiej Pętli szczyty Col du Romme i Col de la Colombierre.

