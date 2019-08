Niedawno był piłkarzem, a teraz czaruje na szosie. Wielki triumf 19-latka

- Nie mogę w to uwierzyć. Nie czułem się najlepiej, ale dałem z siebie wszystko i wygrałem. Marzyłem o tym, żeby zwyciężyć kiedyś w tym wyścigu, ale nie myślałem, że zrobię to już w swoim pierwszym roku ścigania w elitcie - powiedział Remco Evenepoel po wygraniu Clasica San Sebastian.

Początek jak przed rokiem. Ackermann najszybszy na pierwszym etapie Najważniejszy... czytaj dalej » Evenepoel to jeden z najbardziej obiecujących kolarzy młodego pokolenia na świecie. Co ciekawe, jeszcze niedawno myślał o karierze piłkarskiej.

Przygodę w futbolem rozpoczynał w juniorach PSV Eindhoven. Od początku wyróżniał się niesamowitą wydolnością. Jako lewy obrońca biegał praktycznie bez przerwy. Jego niesamowite możliwości dostrzeżono bardzo szybko. W reprezentacjach Belgii do lat 15 i 16 wystąpił dziewięciokrotnie.

Zmiana wyszła na dobre

W międzyczasie wrócił do ojczyzny. Występował w ekipie U17 Anderlechtu, a potem przeszedł do KV Mechelen. Tam jednak nie wszystko potoczyło się po myśli Remco. W kwietniu 2017 roku zdecydował się zmienić piłkę na rower. To okazało się kapitalnym ruchem.

Urodzony w styczniu 2000 roku zawodnik w zeszłym sezonie zdominował rywalizację w gronie juniorów. Najpierw zdobył złote medale mistrzostw Europy juniorów w wyścigu ze startu wspólnego i jeździe indywidualnej na czas. Następnie taki sam dublet skompletował w mistrzostwach świata.

W tym sezonie zanotował już trzy zwycięstwa etapowe w wyścigach niższej kategorii. Wydawało się, że w zmaganiach World Touru będzie startował dopiero w 2020 roku. W sobotę pokazał, że jest gotowy na takie występy już teraz.

W wielkim stylu wygrał liczący 227,3 km prestiżowy Clasica San Sebastian. Zrobił to po kapitalnej ucieczce, którą rozpoczął 20 kilometrów przed metą. Ostatecznie z przewagą 38 sekund wyprzedził grupę pościgową. Drugi był Van Avermaet, a trzeci Szwajcar Marc Hirschi (Sunweb).

Warto dodać, że w 2018 roku Evenepoel zanotował aż 20 zwycięstw w różnych startach. W kolarskim świecie nikt nie ma wątpliwości, że jest kimś wyjątkowym. W samej Belgii coraz głośniej mówi się o tym, że Evenepoel to nowy Eddy Merckx. Legendarny rodak młodego kolarza czterokrotnie był mistrzem świata. Po pięć razy wygrywał Tour de France i Giro d'Italia.

W 2017 roku w Clasica San Sebastian najlepszy był Michał Kwiatkowski. Tym razem Polacy nie startowali.

Wyniki Clasica San Sebastian (227,3 km):

1. Remco Evenepoel (Belgia/Deceuninck-Quick-Step) 5:44.28

2. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC) strata 38 s

3. Marc Hirschi (Szwajcaria/Sunweb)

4. Gorka Izagirre (Hiszpania/Astana)

5. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo)

6. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) ten sam czas