Froome uszkodził sobie rękę nożem kuchennym. "To nie jest mój rok"

"W dość głupi sposób przeciąłem kciuk nożem kuchennych i musiałem poddać się operacji (...) Efektem usztywniony na kilka tygodni palec. To nie jest mój rok. Nie mogę doczekać się 2020" - oznajmił Froome na Twitterze, a opis uzupełnił zdjęciem ze szpitalnego korytarza.



Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks

This is not my year Can’t wait for 2020 pic.twitter.com/BKzLgho82R — Chris Froome (@chrisfroome) 7 September 2019

Froome: Mam wielkie szczęście, że żyję

Złamane kość udowa, łokieć i żebra. Miesiąc po koszmarnym wypadku Froome wsiadł na rower "Ciężko pracuję"... czytaj dalej » Brytyjski zawodnik może mówić o fatum, które nad nim zawisło. W czerwcu, podczas rekonesansu przed 4. etapem Criterium du Dauphine, dwukrotny brązowy medalista igrzysk olimpijskich w jeździe indywidualnej na czas (w Londynie 2012 i Rio de Janeiro 2016) uderzył w ścianę przy prędkości około 60 km/h. Stwierdzono złamania kości udowej, biodra, łokcia i żeber oraz obrażenia wewnętrzne. - Mam wielkie szczęście, że żyję - mówił Froome, cytowany w czerwcu przez gazetę "The Guardian".

Zdaniem lekarzy czterokrotny zwycięzca Tour de France na rower będzie mógł wrócić dopiero w przyszłym roku.