Froome w Saitamie, ale jeszcze nie wystartuje. "Jest lepiej niż myślałem"

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

Team Ineos myśli o wygraniu Giro, Tour de France i Vuelty. "Jeśli ktoś ma to zrobić, to my" Patrząc na skład... czytaj dalej » Froome miał upadek w trakcie rekonesansu przed 26-kilometrową jazdą indywidualną na czas w Roane. Zawodnik natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie okazało się, że złamał kość udową, łokieć i żebra. Wspomniane kontuzje wykluczyły go z udziału w Tour de France.

Jakby tego było mało, we wrześniu Brytyjczyk ponownie ucierpiał, tym razem w… domu. Rozciął sobie kciuk nożem kuchennym i uszkodził ścięgno. Musiał przejść operację. Mówi się, że wróci dopiero w 2020 roku.

Przed nim wciąż długa droga

- Rehabilitacja i powrót do zdrowia wyglądają bardzo dobrze, lepiej niż myślałem. Wciąż jeszcze długa droga przede mną. Będę miał jeszcze jedną operację. Jednak pierwszy etap przebiegł bardzo dobrze – powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Kolarz przyznał, że rezygnacja z udziału w tegorocznym Tour de France była dla niego ciosem, ale nie miał wyboru. – Oczywiście, podświadomie myślałem o opuszczeniu Tour de France. Zdając sobie sprawę z urazów, których doznałem, stało się jasne, że muszę się z tym zmierzyć – wyznał.

Cele na 2020 rok? – Najpierw muszę dojść do pełni zdrowia i formy. Potem pomyślę o celach. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to chcę wrócić na Tour de France i tydzień później na igrzyska olimpijskie. To moje główne plany – podkreślił Froome

