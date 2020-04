Froome chce wrócić w wielkim stylu. "Mam szansę wygrać Tour de France"

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

Dobre wieści z Francji. Kwiatkowski będzie mógł wrócić na szosę Zdaniem... czytaj dalej » Według ostatnich informacji Międzynarodowej Unii Kolarskiej Tour de France rozpocznie się 29 sierpnia. Najbardziej prestiżowy wyścig kolarski został przełożony z powodu pandemii COVID-19 – pierwotnie miał się rozpocząć 27 czerwca.

Na zmiany w kalendarzu na pewno nie może narzekać 34-letni Froome, który dzięki temu ma więcej czasu, by wypracować odpowiednią formę i powalczyć o końcowy triumf w Wielkiej Pętli. Do tej pory zwyciężał w klasyfikacji generalnej TdF czterokrotnie.

Chce wierzyć, że ma szansę

- Biorąc pod uwagę, że rekonwalescencja zakończyła się sukcesem, a także moje osiągnięcia, to taki jest plan. Chcę wierzyć, że mam szansę i jestem w stanie to osiągnąć. W sporcie nie dostajesz nic za darmo, ale mam doświadczenie, ogromną motywację i chcę, żeby tak się stało – odpowiedział "The Times" na pytanie dotyczące walki o zwycięstwo w generalce.

Podczas ubiegłorocznego wyścigu Criterium du Dauphine Froome zaliczył kraksę podczas rekonesansu trasy czwartego etapu. Złamał kość udową, łokieć i żebra. Co więcej, kilka miesięcy później, już w domu, rozciął sobie kciuk nożem kuchennym i uszkodził ścięgno. Dopiero w tym roku powrócił do intensywnych treningów.

- Przez ostatni rok miałem wiele czasu do przemyśleń. Patrzyłem na innych sportowców, którzy mieli podobne problemy, ale wrócili silniejsi. To sprawia, że spoglądasz zupełnie inaczej na całą karierę i kolarstwo. Widzieliśmy przecież Alejandro Valverde, który złamał nogę, a w następnym sezonie został mistrzem świata – zwraca uwagę Froome.

Forma, która pozwoli wygrywać

Brytyjczyk doszedł już do pełni sił, ale teraz poszukuje "topowej formy, pozwalającej na wygrane w wyścigach". – Praktycznie jestem już w tym samym miejscu, w którym byłbym w trakcie normalnego sezonu. Przez ostatnie miesiące miałem więcej czasu, by upewnić się, że moja prawa noga jest wystarczająco silna, by naprawdę podkręcić obroty – zdradza.

- To naprawdę motywuje, gdy wiesz, że mniej niż rok temu byłeś w kiepskiej sytuacji, a teraz trenujesz z pełną mocą i masz nadzieję na zwycięstwo w wielkim tourze. To niesamowita różnica – dodał.

Do sierpnia kolarski sezon nie zostanie wznowiony. Natomiast po Tour de France mają się odbyć m.in. mistrzostwa świata, Giro d'Italia i Vuelta a Espana.