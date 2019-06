Froome był bliski skręcenia karku. "Mam szczęście, że w ogóle żyję"

Video: filip bossuyt, denismenchov08 / Flickr (CC BY 2.0), Jaguar MENA / Wikipedia (CC BY 2.0)

"Nie musisz ryzykować". Ostrzegał Froome'a, potem doszło do wypadku Chris Froome,... czytaj dalej » Brytyjczyk upadł podczas rekonesansu przed 26-kilometrową jazdą indywidualną na czas w Roanne. Stało się to najpewniej przez nieostrożność. Froome zdjął ręce z kierownicy, aby wytrzeć nos. W tym czasie podmuch wiatru poderwał przednie koło. Kolarz stracił panowanie nad rowerem i uderzył w ścianę pobliskiego domu przy prędkości 54 km/h.

Straszne konsekwencje wypadku

Przez chwilę był nieprzytomny. Helikopterem odwieziono go do szpitala. Już pierwsze doniesienia nie były obiecujące. Wiadomo było od razu, że zawodnik nie będzie w stanie jechać dalej w Criterium du Dauphine. Jego stan był poważny. Okazało się, że ma złamanie prawej kości udowej, biodra, łokcia i żeber. W czwartek pojawiła się informacja, że jest na oddziale intensywnej terapii. W sobotę kolejna wiadomość dotycząca jego obrażeń okazała się najbardziej niepokojąca.

Telewizja BBC podała, że Froome doznał bowiem pęknięcia jednego z kręgów szyjnych. Nieprawidłowy ruch kości szyi lub kawałków kości może spowodować uszkodzenie rdzenia powodujące utratę czucia, paraliż lub nawet natychmiastową śmierć. W prostych słowach można powiedzieć, że utytułowany zawodnik był o włos od skręcenia karku.

Rehabilitacja już się rozpoczęła

- Wiem, że jestem szczęściarzem, że w ogóle tutaj jestem i żyję. To co się stało jest porażką i poważną sprawą, ale teraz patrzę tylko w przyszłość. Przede mną długa droga, ale rehabilitacja już się rozpoczęła i jestem w pełni skupiony, aby wrócić do najwyższej formy. To oczywiście dla mnie trudny czas, ale w ostatnich dniach dostałem mnóstwo głosów wsparcia. Nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania – przekazał w oświadczeniu 34-latek, który po wypadku przeszedł sześciogodzinną operację.

Medycy opiekujący się kolarzem w szpitalu w St. Etienne są ponoć bardzo zadowoleni postępem leczenia. W tej placówce Froome pozostanie przez mniej więcej dwa miesiące.