"Nie musisz ryzykować". Ostrzegał Froome'a, potem doszło do wypadku

Video: filip bossuyt, denismenchov08 / Flickr (CC BY 2.0), Jaguar MENA / Wikipedia (CC BY 2.0)

Materiał został wyemitowany w piątek przez telewizję ITV4. Widać na nim fragment przed incydentem do którego doszło w środę podczas treningu poprzedzającego 26-kilometrową jazdę indywidualną na czas.

Nie posłuchał

W momencie gdy Froome zdejmuje obie ręce z kierownicy, po to by założyć kurtkę, jego kolega z zespołu INEOS Dave Brailsford mówi do niego: - Nie musisz ryzykować, Chris - słychać na nagraniu. Brytyjczyk odpowiedział natychmiast: - Nie, jest ok.



Vídeos - O aviso a Froome que soou a premonição antes da queda: «Não tens de correr riscos...» https://t.co/P1oc0KcTOQ — Diário Record (@Record_Portugal) June 14, 2019





Kilka chwil później, na jednym ze zjazdów Froome znów zdjął ręce z kierownicy. Tym razem próbował jedną ręką wyczyścić nos. W tym czasie podmuch wiatru poderwał przednie koło. Kolarz stracił panowanie nad rowerem i uderzył w ścianę domu przy prędkości 54 km/h.

Na krótki czas stracił przytomność. Na miejscu pomoc udzielili mu lekarze i strażacy. Szybko został zabrany do szpitala w Roanne, a następnie drogą lotniczy przetransportowany do kliniki w St. Etienne. Przebywał na oddziale intensywnej terapii. Okazało się, że doznał złamania prawej kości udowej, łokcia, żeber i biodra. W czwartek przeszedł operację. Sukces szcześciogodzinnej operacji Froome'a. "Celem jest nie tylko powrót na rower" Sześciogodzinna... czytaj dalej »

Chirurg zaskoczony

- Byłem bardzo zaskoczony, że czuje się bardzo dobrze i jest całkowicie świadomy traumy. Pierwszą rzeczą, którą chciał wiedzieć, to czy może już rozpocząć rehabilitację - powiedział redaktorowi ITV Remi Philippot, chirurg, który przeprowadził operację.

6 lipca Froome miał rozpocząć zmagania o piąty w karierze triumf w Tour de France. Jego udział jest wykluczony. Rehabilitacja 34-letniego kolarza potrwa do sześciu miesięcy. - Nie ma uszkodzeń neurologicznych, co jest bardzo dobrą wiadomością - podkreślił chirurg.

Froome dziękuje

Brytyjczyk w sobotę podziękował za wsparcie. "Po pierwsze, chcę podziękować wszystkim, którzy wysłali mi życzenia po tej katastrofie. To oczywiście trudny okres, ale w ciągu ostatnich trzech dni skorzystałem z ogromnego wsparcia. Czegoś takiego nigdy bym się nie spodziewał" - czytamy w oświadczeniu Brytyjczyka na Twitterze.