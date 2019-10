Wygrał Tour de France, teraz godzi się z rolą pomocnika

Kilkanaście dni temu Egan Bernal został triumfatorem 106. edycji Tour de France. Teraz Kolumbijczyk wrócił do swojej ojczyzny, gdzie został hucznie przywitany. Tysiące fanów przyszło uczcić jego sukces w Wielkiej Pętli.

Wielka impreza w Kolumbii. Bernal wrócił do kraju po...

Wielka impreza w Kolumbii. Bernal wrócił do kraju po wygraniu...

Wprowadzie do końca Tour de France został tylko jeden etap, ale Egan Bernal może już świętować wygraną w wyścigu. W sobotę Kolumbijczyk przyjmował pierwsze gratulacje. "Ciesz się człowieku"- powiedział mu jego kolega z grupy INEOS Geraint Thomas.

Ujawniono trasę Tour de France 2020. "Będzie trudno od początku" Ze względu na... czytaj dalej » Początkowo Bernal miał być w tym roku liderem brytyjskiej grupy na Giro d'Italia. Kłopoty ze zdrowiem uniemożliwiły mu jednak start we Włoszech i sprawiły, że mógł przystąpić do Tour de France w najwyższej formie. Brak Froome'a spowodował, że Wielką Pętlę rozpoczął jako współlider ekipy, dzieląc rolę z Geraintem Thomasem, który ukończył wyścig na drugim miejscu.

Chce wyrównać rekord

Froome dopiero niedawno wznowił treningi po upadku, a w listopadzie czeka go jeszcze operacja usunięcia z prawej nogi metalowej płytki. Zdążył już jednak potwierdzić, że w 2020 roku zainteresowany będzie odniesieniem piątego zwycięstwa w klasyfikacji końcowej Tour de France.

W niedzielnej rozmowie z "France Televisions" Froome'a zapytano, czy 22-letni Kolumbijczyk jest gotowy wspierać go w dążeniu do zwycięstwa we Francji.

- Już potwierdził, że tak. To ja muszę być jednak najsilniejszy. Bo jeśli on okaże się mocniejszy, to będę również zadowolony z jego zwycięstwa. Tak wygląda kolarstwo, wygrywa najlepszy – podkreślił Brytyjczyk, który był najlepszy w Tour de France w 2013, 2015, 2016 i 2017 roku.

Niezmienne cele

Po lipcowym upadku podczas rekonesansu czasówki Criterium du Dauphine Froome przeleżał w szpitalu ponad trzy tygodnie. Złamaniu uległa jego kość udowa, biodro, łokieć, mostek i kilka kręgów.

Na rower 34-latek po raz pierwszy po rehabilitacji wsiadł pod koniec sierpnia. Jego powrót do zdrowia przebiega szybciej niż pierwotnie zakładano. Cele na przyszły rok pozostają niezmienne – zwycięstwo w Tour de France i igrzyskach olimpijskich w Tokio.

- Na pewno wyrównanie rekordu pięciu zwycięstw w Wielkiej Pętli nie sprawi, że zakończę karierę. Kocham kolarstwo. Jeśli nie będę już w stanie wygrywać, pomogę w tym innym – stwierdził Froome.