CCC Team trenuje w Australii wspierając lokalną społeczność w walce z pożarami

Film z wizyty zawodników polskiej grupy w miasteczku Woodside zamieścił na swoim koncie twitterowym premier Południowej Australii Steven Marshall.

Kolarze odwiedzili południowoaustralijskie miasteczko podczas treningu. Spotkali się z mieszkańcami pustoszonego przez pożary regionu, którzy mimo trudnej sytuacji przygotowują dekoracje przed startującym niebawem wyścigiem Tour Down Under. W Woodside startował będzie drugi etap wyścigu.



The Hills community are a resilient bunch.



Despite the challenges facing them the community has come out in force to prepare for the @tourdownunder



The @CCCProTeam were on hand to show their support & get a sneak peek at the decorations that will grace the township of Woodside.

Trzech Biało-Czerwonych na starcie

Lider CCC celuje w olimpijskie złoto. "Nie będę bez szans" Greg Van Avermaet... czytaj dalej » Rozpoczynający się 21 stycznia Tour Down Under jest od kilku lat pierwszym w sezonie wyścigiem w kalendarzu World Touru. 6-etapowy wyścig rozgrywany jest w okolicach Adelajdy i tradycyjnie kończy się podjazdem pod Wilunga Hill.

W 2019 roku, podczas pierwszego występu w World Tourze nowej wówczas ekipy CCC Team, znakomicie w Tour Down Under zaprezentował się Patrick Bevin, który wygrał drugi etap i do przedostatniego odcinka był liderem wyścigu. Z walki o zwycięstwo wyłączył go jednak upadek ostatniego dnia wyścigu.

W tym roku Nowozelandczyk wraca na szosy Południowej Australii, by - jak sam mówi - "dokończyć niezałatwione sprawy". Obok Bevina barwy CCC Team reprezentować będą: Josef Cerny, Simon Geschke, Joey Rosskopf, Francisco Ventoso oraz dwóch Polaków: Szymon Sajnok i Łukasz Wiśniowski.

Od Tour Down Under swoje starty w nadchodzącym sezonie rozpocznie również jeżdżący w barwach Team Ineos Michał Kwiatkowski.

Kilka dni wcześniej w tych samych okolicach zostanie rozegrana zostanie 4-etapowa kobieca edycja wyścigu Tour Down Under.