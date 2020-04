CCC Team tnie koszty. Zmiany wymuszone pandemią COVID-19

- To był nasz pierwszy sezon w elicie. Nie można było wiele oczekiwać od tej drużyny, gdyż została zebrana w ostatniej chwili. Przejechaliśmy jednak bez wstydu duże wyścigi i myślę, że w następnym roku będzie lepiej - powiedział prezes rady nadzorczej CCC S.A. Dariusz Miłek.

Kiedy kolarz minie linię mety, to powoli może myśleć o odpoczynku i kolejnym dniu wyścigowym. W tym samym czasie obsługa pracuje na pełnych obrotach. Opowiedzieli o tym Adam Pluciński i Marek Kulas z CCC Team.

Meta to nie koniec pracy dla ekipy CCC Team

Meta to nie koniec pracy dla ekipy CCC Team

Paluta i Aniołkowski w "Oknie na sport". "To może być punkt zwrotny dla całego kolarstwa" - Kolarstwo nie... czytaj dalej »

"Aby umożliwić zespołowi działanie na minimalnym poziomie w okresie wstrzymania wyścigów, bardzo niewielka liczba personelu pomocniczego zachowa swoje role" - poinformowano w piątkowym komunikacie grupy.

Dyrektor CCC Team Jim Ochowicz przyznał, iż zespół został zmuszony do podjęcia tych kroków w nadziei, że wyścigi zostaną wznowione w tym roku.

- Decyzja o szeroko zakrojonych cięciach była bolesnym procesem, którego nie przewidzieliśmy nawet kilka tygodni temu. Ekonomiczne konsekwencje pandemii Covid-19 wywarły drastyczny wpływ na biznes naszego sponsora tytularnego CCC i - podobnie jak inne profesjonalne zespoły kolarskie - mamy teraz do czynienia z brakiem przepływu środków pieniężnych z powodu nieprzewidzianych redukcji w naszym sponsoringu. Ten aspekt naszej działalności jest poza naszą kontrolą. Wiemy, że wyścigi mogą wrócić najwcześniej w czerwcu, ale sytuacja stale się zmienia, a teraz możemy działać tylko w krótkim czasie - oświadczył.

Zespół liczy na przetrwanie

- Aby mieć budżet na wyścigi, jeśli sezon znów ruszy, musieliśmy tymczasowo zawiesić wszystkich oprócz garstki personelu i znacznie obniżyć wynagrodzenie zawodników. Jak tylko wznowimy wyścigi, mamy nadzieję na przywrócenie jak największej liczby pracowników i ponowne oszacowanie naszego budżetu - dodał Ochowicz.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, poczynione będą wszelkie starania, aby utrzymać zespół:

"To trudny czas dla wszystkich i nadal będziemy reprezentować naszych sponsorów i fanów najlepiej jak potrafimy (...). Zrobimy wszystko, co możliwe, aby utrzymać zespół w tym okresie i mamy nadzieję na odbicie się i powrót, gdy sytuacja z koronawirusem się poprawi".



NEWS: CCC Team Forced to Restructure Amidst Covid-19 Pandemic



More https://t.co/AeE4jX2fULpic.twitter.com/lLS8k99FyG — CCC Team (@CCCProTeam) April 3, 2020

CCC musi szukać oszczędności

Dzień wcześniej media informowały, że firma CCC - jedna z większych w Europie na rynku obuwniczym - chce się wycofać ze sponsorowania swojej ekipy kolarskiej, co zapowiedział podczas telekonferencji przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Miłek. Powodem jest trudna sytuacja ekonomiczna spowodowana pandemią koronawirusa.

- Firma musi się z tego wycofać w miarę po małych kosztach, bo kolarze nie świadczą usług – powiedział Miłek, cytowany przez serwis Money.pl. Dodał, że cięcia finansowe trzeba będzie dokonywać "nie scyzorykiem, a siekierą".

CCC finansuje trzy projekty kolarskie: grupę elity, ekipę kontynentalną młodych zawodników oraz drużynę kobiet, której liderką jest utytułowana Holenderka Marianne Vos.

Oglądaj Wideo: Eurosport/CCC Pierwszy sezon w World Tourze za kolarzami CCC

Sezon pod znakiem zapytania

Z powodu pandemii COVID-19 sezon kolarski zawieszono co najmniej do 1 czerwca. Kolarze nie ścigają się od połowy marca i nie wiadomo, kiedy wrócą do rywalizacji. Odwołano m.in. Giro d’Italia oraz najbardziej prestiżowe klasyki, na czele z Mediolan-San Remo, Dookoła Flandrii, Paryż-Roubaix i Liege-Bastogne-Liege.

Pod znakiem zapytania stoi też Tour de France, który ma się rozpocząć 27 czerwca w Nicei. Przed rokiem CCC była pierwszą w historii polską drużyną, która wystartowała w tym największym wyścigu kolarskim.