Kolejne wzmocnienie CCC Team. Jan Hirt dołączy do zespołu

- Pozyskaliśmy już kilku kolarzy dobrze radzących sobie w górach, a do takich zalicza się właśnie Hirt, zwiększając szanse grupy w wyścigach etapowych. W tym sezonie trochę brakowało sukcesów w klasyfikacjach generalnych, więc cieszymy się, że możemy powitać Jana Hirta w naszym zespole. - powiedział dyrektor generalny ekipy Jim Ochowicz, cytowany w komunikacie.

- Jan jest jednym z tych niedocenianych zawodników. Regularnie przyjeżdża z najlepszymi w ciężkim terenie, a tegoroczne rezultaty, jak piąte miejsce w Tour de Suisse czy też siódme w Tour of the Alps, tylko potwierdzają jego potencjał – dodał Ochowicz.

Hirt reprezentował barwy CCC Sprandi Polkowice do 2017 roku, więc zna część obsługi, a także kolarzy, którzy teraz tworzą CCC Team. Dyrektor generalny grupy liczy, że Czech bardzo dobrze się zaaklimatyzuje. Jak dodał, ma on spore doświadczenie w zawodowym kolarstwie, ale wszystko, co najlepsze jeszcze przed nim.

- Nie możemy doczekać się, by zobaczyć jak przy współpracy z naszym sztabem trenerskim rozwinie się w najbliższych dwóch latach. Jan dołączy do Ilnura Zakarina, Fausto Masnady oraz naszego neo-pro Georga Zimmermanna i spodziewam się, że w 2020 CCC Team będzie pokazywać się z bardzo dobrej strony w górach - zauważył Ochowicz.

Kolarska rodzina

Hirt, który ma na koncie zwycięstwo etapowe i w klasyfikacji generalnej Wyścigu Dookoła Austrii w 2016 roku, jest podekscytowany powrotem do CCC, choć tym razem już do ekipy World Touru.

- Szukałem nowego zespołu, w którym miałbym więcej możliwości, by pojechać na własne konto i myślę, że CCC Team jest taką właśnie ekipą. Będziemy mieć w przyszłym roku mocną grupę górali. Będziemy mogli się wspierać i razem pracować, by osiągnąć dobry wynik. Pomimo tego, że CCC Team i CCC Sprandi Polkowice to różne drużyny, spotkam w przyszłym roku wiele znajomych twarzy i czuję się jakbym wracał do mojej kolarskiej rodziny. To też miało spore znaczenie, gdy podejmowałem decyzję o podpisaniu kontraktu. Ostatnie dwa lata w Astana Pro Team to był dla mnie bardzo dobry czas, ale cieszę się też na kolejne wyzwania w CCC - oświadczył Hirt.