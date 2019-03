Szorował po asfalcie i wpadł w barierkę. Dalej w wyścigu nie pojedzie

Do końca piątkowego etapu zostało niecałe siedem kilometrów. Kolarze zjeżdżali z ronda. Wilco Kelderman zbyt agresywnie wszedł w zakręt i spadł z roweru. Zatrzymał się dopiero na barierce. Nieco oszołomiony usiadł na asfalcie. Do ścigania już nie wrócił. Dla niego to był koniec całego wyścigu.

Zawodnik grupy Team Sunweb zajmował przed piątkowym etapem jedenaste miejsce. W Katalonii przygotowywał się do majowego występu w Giro d’Italia.

Pierwszy przyjechał Maximilian Schachmann z grupy Bora-Hansgrohe, który wyprzedził na mecie o 13 sekund kilkuosobową grupę, w której najszybsi byli Michael Matthews (Sunweb) i Ryan Gibbons z RPA (Dimension Data). Rafał Majka zajął dwunaste miejsce.

Majka na dziewiątym miejscu

Lider wyścigu Miguel Angel Lopez stracił do zwycięzcy 15 sekund, ale utrzymał przewagę 14 sekund nad Brytyjczykiem Adamem Yatesem (Mitchelton-Scott) i 17 sekund nad Kolumbijczykiem Eganem Bernalem (Sky).

Majka pozostał na dziewiątym miejscu, wciąż traci do lidera 2.27.

Siedmioetapowy wyścig zaliczany do cyklu World Tour zakończy się w niedzielę w Barcelonie. Transmisje w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.