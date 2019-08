"Zginęło wielu, jego los doświadczył najokrutniej". Pożegnano Bjorga Lambrechta

Pogrzeb odbył się w kościele Sint-Willibrordus. Już kilka godzin przed ceremonią plac wokół świątyni wypełnił się tłumem osób.

Ludzi było tak dużo, że postanowiono ustawić telebimy. Relacjonowano na nich wydarzenia dla tych, którzy nie mogli wejść do katedry, a chcieli uczestniczyć w ostatniej drodze 22-letniego Belga. Kibicom z całego świata umożliwiono śledzenie transmisji za pośrednictwem internetu.

"Pustka nie do zniesienia"

Około godziny 10.30 do katedry weszli najbliżsi oraz członkowie drużyny Lotto Sudal, dla której jeździł Lambrecht. Wśród nich nie zabrakło kolarzy - Tiesja Benoota, Victora Campenaertsa czy Caleba Ewana.



Źródło: PAP/EPA Lambrechta żegnało wiele osób

Pół godziny później do katedry wniesiono trumnę z ciałem zawodnika. Podczas ceremonii przemawiali jego rodzice. Wspominali o miłości syna do kolarstwa, o tym, jak rodziła się jego miłość do tego sportu.

"Nie upadek zabija, a uderzenie. To mogło wydarzyć się wszędzie". Mistrz świata o dramacie na Tour de Pologne - Byliśmy pewni, że w Polsce wygrasz, a potem odniesiesz kolejne zwycięstwa. Niestety los postanowił inaczej. Czemu tak tak się stało? Nie możemy się z tym pogodzić. Pustka, którą zostawiłeś jest nie do zniesienia - mówiła zgromadzonym matka zmarłego.

- Byłeś magnesem, którzy przyciągał niezliczoną liczbę osób - dodał jego ojciec.

"Los doświadczył najokrutniej"

Śmierci zawodnika, jednego z najlepiej zapowiadających się belgijskich kolarzy, nie mógł odżałować prezes tamtejszej federacji.

- Straciliśmy wielki talent. Jednak dziś moje myśli są głównie z jego rodziną, rodzicami, którzy stracili syna. Ostatnio zginęło wielu belgijskich kolarzy, ale akurat Bjorga los doświadczył najokrutniej. Gdyby upadł metr dalej, dzisiaj tutaj byśmy nie stali - przyznał Tom Van Damme.



Today, we’re saying our goodbyes to Bjorg. The funeral takes place at the church of Knesselare, where there will be a big screen for those who want to attend. VRT and VTM will provide a livestream of the service. pic.twitter.com/uYuqt7LdnH — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 13, 2019





Zjechał z drogi i uderzył w przepust

Lambrecht zginął 5 sierpnia podczas czwartego etapu tegorocznego Tour de Pologne. Do wypadku doszło w miejscowości Bełk w powiecie rybnickim. Zawodnik z niewyjaśnionych dotąd przyczyn uderzył w betonowy przepust na drodze. Na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł na stole operacyjnym.

Według przeprowadzonej po wypadku sekcji zwłok bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz wielonarządowy, w szczególności uraz jamy brzusznej.



Informując wcześniej o wszczęciu śledztwa w sprawie śmierci 22-latka, podawano, że chodzi co prawda o wypadek w szczególnych okolicznościach, podczas zawodów sportowych, ale postępowanie jest prowadzone pod kątem spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.