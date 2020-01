Nowe wyzwanie Bjarne Riisa. Pokieruje grupą NTT Pro Cycling

CCC Team trenuje w Australii, wspierając lokalną społeczność w walce z pożarami Kolarze grupy CCC... czytaj dalej » Riis największe sukcesy święcił w latach 90. Ukoronowaniem jego kariery było wygranie klasyfikacji generalnej Wielkiej Pętli w 1996 roku. Po jedenastu latach od tego wydarzenia przyznał jednak, że dokonał tego pod wpływem dopingu.

Mocarstwowe plany

- Chcemy stworzyć jedną z najlepszych drużyn kolarskich na świecie - zapowiedział Riis podczas konferencji prasowej w Kopenhadze. Potwierdził także, że jego firma Virtu Cycling będzie sponsorować ekipę NTT, przejmując 33,3 proc. udziałów.

Po zakończeniu kariery kolarskiej Duńczyk pełnił funkcje dyrektora sportowego w grupach CSC, Saxo Bank i Tinkoff, prowadząc m.in. Francuza Laurenta Jalaberta i Hiszpana Alberto Contadora, a od 2011 roku młodego Rafała Majkę. Odszedł z kolarstwa w 2015 roku po burzliwym konflikcie z właścicielem grupy Olegiem Tinkowem.

W lipcu 2021 roku Tour de France po raz pierwszy rozpocznie się w Danii. Pierwszym etapem będzie jazda indywidualna na czas w Kopenhadze.