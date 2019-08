BinckBank Tour. Ucieczki skasowane. Alvaro Hodeg wygrał na finiszu

Wszedł na pasy przed pędzący peleton. "Kibice krzyczeli, on był w swoim świecie" Jak gdyby nigdy... czytaj dalej » Piąty etap belgijsko-holenderskiego wyścigu nie był specjalnie wymagający. Kolarze mieli do przejechania płaską trasę z Riemst do Venray, liczącą 191,4 km.

Przerwali spokój

Przez pierwsze 50 kilometrów wiało nudą. Peleton jechał dość spokojnie, aż próbę ucieczki podjęło sześciu kolarzy.

Znaleźli się w niej: Carlos Verona (Movistar), Roy Curvers (Team Sunweb), Moreno Hofland (EF Education First), Senne Leysen (Roompot - Charles), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen - Baloise) oraz Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles).

Był to jednak tylko chwilowy zryw. Wprawdzie kolarze szybko wypracowali sobie 45 sekund przewagi nad peletonem, ale po następnych 20 kilometrach uciekinierzy zostali dogonieni.

Było blisko

Na kolejną próbę oderwania się od całej stawki nie trzeba było długo czekać. Na 85. kilometrze szarpnęło czterech kolarzy: Jasha Sutterlin (Movistar), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Oscar Riesebeek (Roompot - Charles) oraz Willie Smit (Katusha).

Wiedzieli, że muszą pojechać zdecydowanie mocniej niż poprzednia grupa. Uciekli na dwie i pół minuty i wydawało się, że to właśnie z tej czwórki zostanie wyłoniony zwycięzca.

Zdecydował finisz

Na cztery kilometry przed metą peleton znów okazał się silniejszy, doganiając grupę śmiałków.

Losy etapu rozegrały się więc na finiszu, w którym najszybszy okazał się Alvaro Hodeg (Deceunick-Quick Step). Kolumbijczyk dosłownie na ostatnich metrach wyprzedził Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe). Jako trzeci linię mety przekroczył Edward Theuns (Trak-Segafredo).



Footage of the last kilometer of the 5th stage of the #BinckBankTour, from Riemst to Venray, won by @alvaro_hodeg

(@deceuninck_qst). pic.twitter.com/FXXfm102d0 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) 16 sierpnia 2019

Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Wellens (Lotto-Soudal), drugi nadal jest Marc Hirschi (Team Sunweb), a trzeci Laurens De Plus (Team Jumbo-Visma).



Top 10 general classification after stage 5 #BinckBankTour. @Tim_Wellens (@Lotto_Soudal) stays on top! pic.twitter.com/mPKGq0z4Dj — BinckBank Tour (@BinckBankTour) 16 sierpnia 2019

Siedmioetapowy wyścig zakończy się w niedzielę w Geraardsbergen.

Wyniki 5. etapu (Reimst - Venray, 191,4 km):

1. Alvaro Hodeg (Kolumbia/Deceuninck-Quick-Step 3:55.10

2. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe)

3. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo)

4. Timothy Dupont (Belgia/Wanty-Gobert)

5. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

6. Kristoffer Halvorsen (Norwegia/INEOS)

...

91. Michał Gołaś (Polska/Ineos)

92. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Tim Wellens (Belgia/Lotto-Soudal) 17:27.45

2. Marc Hirschi (Szwajcaria/Sunweb) strata 4 s

3. Laurens De Plus (Belgia/Jumbo-Visma) 14

4. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Bahrain-Merida) 25

5. Oliver Naesen (Belgia/AG2R La Mondiale) 28

6. Mike Teunissen (Holandia/Jumbo-Visma) 34

...

27. Michał Gołaś (Polska/Ineos) 2.27

80. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 15.04