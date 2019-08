Wszedł na pasy przed pędzący peleton. "Kibice krzyczeli, on był w swoim świecie"

BinckBank Tour zaliczany jest do UCI World Tour 2019

Emocje do końca w Binck Bank Tour. Bennett wygrał o włos Sam Bennett z... czytaj dalej » W środę zawodnicy ścigali się na trasie wokół Aalter położonego niedaleko Gandawy w środkowej Belgii. Już na ulicach miasteczka rozegrała się mrożąca krew w żyłach scena.

Po prostu wszedł na pasy

Amatorskie nagranie całego zdarzenia w mediach społecznościowych udostępnił kolarz grupy Trek-Segafredo Edward Theuns. Na filmie widać, jak tuż przed rozpędzonych kolarzy wkracza roztargniony przechodzień.

"Mężczyzna wydawał się być kompletnie w swoim świecie, mimo że wielu kibiców do niego krzyczało. To cud, że nikt nie upadł, a on sam również miał furę szczęścia, że nie został staranowany" - relacjonuje portal nieuwsblad.be

Nieproszony gość najwyraźniej założył, że jeśli wchodzi na pasy, to jest w pełni bezpieczny. Tak jednak nie było. Gdyby nie czujność i godna podziwu sprawność kolarzy doszłoby do wypadku. Z pewnością groźnego, bo efekt domina mógłby spowodować kraksę z udziałem wielu zawodników.

"Peleton uniknął katastrofy" - piszą zgodnie belgijskie media. "OK, wszedł na pasy, ale poza tym nic w tej sytuacji nie było bezpieczne" - to z kolei komentarz Theunsa do wideo, które opublikował.



Ok... hij liep op 't zebrapad... Maar voir de rest was er nils veilig aan. #BinckBankTourpic.twitter.com/0JfHseOTzf — Edward Theuns (@EdwardTheuns) August 15, 2019





"Bezpieczeństwo priorytetem"

Przy okazji wydarzeń z Aalter po raz kolejny pojawiły się pytania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu przygotowania tras. Kolarski świat nie otrząsnął się przecież jeszcze po tragicznej śmierci Bjorga Lambrechta, który stracił życie podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu Tour de Pologne.

"Zginęło wielu, jego los doświadczył najokrutniej". Pożegnano Bjorga Lambrechta Przyjaciele,... czytaj dalej » - Organizatorzy są odpowiedzialni za zamykanie tras. Przejść dla pieszych też to dotyczy - złościł się uczestnik BinckBank Tour Marcus Burghardt z ekipy Bora-Hansgrohe.

Całą sprawę zdecydował się skomentować również dyrektor wyścigu Rob Discart. - Wszystkie teamy, a także każdy zawodnik został poinstruowany, jak wygląda trasa środowego etapu. Bezpieczeństwo zawodników pozostaje niepodważalnym priorytetem, ale - z drugiej strony - gwarancji nie ma nigdy. Rozumiem kolarzy narzekających na niebezpieczne sytuację, ale jako organizator nie możemy zrobić więcej. Zapytałem zwycięzcę aż trzech etapów Sama Bennetta, czy trasa była bezpieczna i uzyskałem pozytywną odpowiedź - stwierdził.

Po pięciu etapach, zaliczanego do UCI World Tour 2019, BinckBank Tour liderem jest Belg Tim Wellens z Lotto-Soudal. Wyścig zakończy się w niedzielę 18 sierpnia.