Philipsen najszybszy na 2. etapie Belgium Tour. Osamotniony Aniołkowski w czołówce

Video: Eurosport

Kuriozalne sytuacje z końcówki 1. etapu Tour of Hellas

W końcówce 1. etapu Tour of Hellas doszło do kuriozalnych sytuacji. Prowadzący Aaron Gate musiał wymijać pieszych, a Eduard Prades, który przyjechał jako pierwszy z peletonu, ale ogólnie drugi, cieszył się, jakby wygrał i do tego… odpadło mu siodełko, przez co zaliczył kraksę. Zobacz te sytuacje.

