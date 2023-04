Kolarz zastrzelił kota ministra. Teraz musi szukać nowej pracy

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

"Trek-Segafredo i Antonio Tiberi zgodzili się rozstać ze skutkiem natychmiastowym, po tym, jak działania kolarza podczas jego zawieszenia nie spełniły kryteriów powrotu do rywalizacji" - napisała ekipa w opublikowanym w mediach społecznościowym oświadczeniu.



Team statement:



Trek-Segafredo and Antonio Tiberi have mutually agreed to part ways, effective immediately, after the rider’s actions during his suspension did not meet our criteria for a return to competition.

No further comments will be given at this time. — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 28, 2023





Zespół zastrzegł, że nie będzie więcej odnosił się do sprawy. Nie wiadomo zatem dokładnie, jakich "kryteriów powrotu do rywalizacji" kolarz nie spełnił.

Naruszył kodeks etyczny drużyny

Czasówka namieszała w klasyfikacji generalnej Tour de Romandie. Ayuso przejął prowadzenie Juan Ayuso z UAE... czytaj dalej » Tiberi został zawieszony pod koniec lutego, gdy media ujawniły, że w czerwcu ubiegłego roku kolarz zastrzelił z wiatrówki należącego do sąsiada kota. Jak się okazało, było to zwierzę ministra turystyki Republiki San Marino Federico Pediniego Amatiego.

Przed sądem, który ukarał Tiberiego go grzywną w wysokości czterech tysięcy euro, tłumaczył, że "chciał tylko zmierzyć zasięg broni".

Kolarz nie poinformował o zajściu drużyny, która o sprawie dowiedziała się dopiero z przekazów medialnych. Trek-Segafredo uznało, że zachowanie Tiberiego naruszyło kodeks etyczny zespołu i postanowiło zawiesić zawodnika na 20 dni, a jego wynagrodzenie za czas zawieszenia przekazać organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami.

Sam Tiberi również deklarował, że wolny czas poświęci na pracę w schronisku dla zwierząt.

Pierwotny termin zawieszenia minął ponad miesiąc temu, ale 21-letni Włoch nie wrócił do rywalizacji. Teraz okazuje się, że aby wrócić do ścigania, musi poszukać nowego pracodawcy.