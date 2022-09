Annemiek van Vleuten opuściła szpital. Występ faworytki pod znakiem zapytania

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym do niedzieli na żywo i na żądanie w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

"Jeden wielki dramat Holandii". Mistrzyni posiniaczona, trafiła do szpitala Triumfem... czytaj dalej » Van Vleuten to trzykrotna triumfatorka Tour de France i trzykrotna mistrzyni świata (dwa razy najlepsza w jeździe na czas i raz w wyścigu ze startu wspólnego).

Środa okazała się dla niej niezwykle pechowa. Tuż po starcie w przednim kole jej roweru pękła opona, w wyniku czego zawodniczka znalazła się na asfalcie.

Niepewny start van Vleuten

"Wróciłam ze szpitala w Wollongong (otrzymałam wspaniałą pomoc!)… ze złamanym łokciem, obyło się bez operacji. Mogę jeździć na rowerze, ale zobaczymy, jak będzie z bólem, tu potrzeba rozsądku. Mam nadzieję, że będę w stanie spać. Przynajmniej mogę się już śmiać z poniższego zdjęcia" – napisała na Twitterze Holenderka.



Back from hospital Wollongong (super support there!). Stable fracture elbow, no surgery needed. I am allowed to ride my bike, but depends on pain and needs to be sensible. Hope I can sleep. At least I can already laugh about this picture pic.twitter.com/xCIEVDEcth — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 21, 2022





Przed mistrzostwami van Vleuten była jedną z faworytek wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 164,3 km. W tym roku nie miała sobie równych w kobiecym Giro d'Italia, Tour de France i hiszpańskiej Vuelcie. Wygrała też jednodniowe Liege-Bastogne-Liege i Omloop Het Nieuwsblad.

Rywalizację sztafet mieszanych wygrała Szwajcaria, finiszując przed Włochami i Australią. Holandia zajęła piąte miejsce.

Wyniki MŚ - sztafeta mieszana (28,2 km):



1. Szwajcaria 33.47

(Stefan Kueng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Nicole Koller, Marlen Reusser,

Elise Chabbey)

2. Włochy strata 3 s

(Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini,

Elena Cecchini)

3. Australia 38

(Luke Durbridge, Luke Plapp, Michael Matthews, Alexandra Manly, Sarah Roy, Georgia Baker)

4. Niemcy 46

5. Holandia 52

6. Dania 58

...

9. Polska 1.51

(Maciej Bodnar, Kacper Gieryk, Mateusz Gajdulewicz, Marta Jaskulska, Dominika Włodarczyk,

Agnieszka Skalniak-Sójka)