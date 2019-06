"Gwałt i usiłowanie zgwałcenia". Były trener kolarskiej kadry oskarżony

Akt oskarżenia wniosła Prokuratura Regionalna w Warszawie. Proces będzie się toczyć przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia.



Były rajdowy mistrz Polski aresztowany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej CBŚP na polecenie... czytaj dalej » "Andrzej P. został oskarżony przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie o popełnienie przestępstw stanowiących czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, których dopuścił się wobec dwóch zawodniczek kadry kolarstwa górskiego (MTB) Polskiego Związku Kolarskiego oraz kobiety biorącej udział w jednym ze zgrupowań kadrowo–grupowych kolarstwa górskiego" - napisała w przekazanym PAP komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka.



"Oskarżenie dotyczy przestępstw zgwałcenia poprzez doprowadzenie pokrzywdzonych przemocą oraz podstępem polegającym na podaniu środka usypiającego do obcowania płciowego, a także doprowadzenia przemocą jednej z pokrzywdzonych do wykonania innej czynności seksualnej oraz przestępstwa usiłowania zgwałcenia" - sprecyzowano w komunikacie.



Do przestępstw miało dojść "w trakcie zgrupowań klubowo–kadrowych kolarstwa górskiego, które odbywały się w Polsce i za granicą".

Osiem miesięcy od zatrzymania

Andrzej P. został zatrzymany 29 października ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, a następnego dnia tymczasowo aresztowany. W areszcie spędził osiem miesięcy.