Andre Greipel rozstanie się z grupą Arkea-Samsic

Greipel dołączył do zespołu Arkea-Samsic przed 2019 rokiem, po dziewięciu latach spędzonych w Lotto Soudal. Na początku sezonu zdołał wygrać w Afryce etap wyścigu La Tropicale Amissa Bongo, ale w kolejnych startach nie był w stanie nawet włączyć się do walki o zwycięstwo.

- Cztery tygodnie temu zapytałem szefów grupy, czy zezwolą mi rozwiązać kontrakt z końcem roku. Emmanuel Hubert i zarząd przychylili się do mojej prośby. Jestem im bardzo wdzięczny za współpracę w obecnym sezonie – poinformował Greipel.

Infekcja pokrzyżowała plany

- Chciałbym wzbogacić tegoroczne statystyki, ale nie byłem optymalnie przygotowany do najważniejszych startów. W pierwszej połowie sezonu walczyłem przez kilka miesięcy z infekcją bakteryjną i gdy się z nią ostatecznie uporałem, do Tour de France pozostały zaledwie dwa tygodnie. Sparkassen Münsterland Giro będzie moim ostatnim wyścigiem w tym sezonie i w barwach Arkea-Samsic. Dla każdego kolarza występ w ojczyźnie jest wyjątkowy. Po nim wyjeżdżam z rodziną na wakacje. O planach na 2020 roku poinformuję między 4 a 11 listopada – dodał Greipel.

W swojej karierze Greipel odniósł 156 zwycięstw, w tym jedenaście podczas Tour de France i siedem w Giro d'Italia. Wygrał też 18 etapów Tour Down Under i dwukrotnie klasyfikację końcową.