Na zakręcie prosto w barierę. Dramatyczny finisz wyścigu w Belgii

Bezmyślne zachowanie kibica. Kolarz ma połamane żebra Wypadki w trakcie... czytaj dalej » Wszystko działo się błyskawicznie. Kolarze szykowali się do zajmowania najlepszych pozycji do ataku. Trzeba było pokonać ostatni zakręt. Po nim była już długa prosta do mety.



Zawodnicy pędzili jeden za drugim. Hodeg, reprezentujący barwy ekipy Deceuninck-Quick Step, nie był na czele, gdy skręcając nagle wjechał prosto w barierę. Upadł na asfalt, jego rower wylądował kilkanaście metrów dalej. Wyglądało to dramatycznie.



Rywale zachowali czujność. W porę go ominęli.

Hodeg w stanie stabilnym

23-letni Hodeg został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach ogłoszono, że Kolumbijczyk ma złamane lewe przedramię, prawy obojczyk oraz dwa żebra. Jego stan jest stabilny.



Tour de l'Eurometropole wygrał Belg Piet Allegaert (Sport Vlaanderen–Baloise).