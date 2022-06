Kolarz stracił kontrakt. Powodem przemoc wobec byłej żony

W końcówce 1. etapu Tour of Hellas doszło do kuriozalnych sytuacji. Prowadzący Aaron Gate musiał wymijać pieszych, a Eduard Prades, który przyjechał jako pierwszy z peletonu, ale ogólnie drugi, cieszył się, jakby wygrał i do tego… odpadło mu siodełko, przez co zaliczył kraksę. Zobacz te sytuacje.

Oprócz wyroku sąd nakazał również Geniezowi zapłacić byłej żonie Lucii Garrigues symboliczną rekompensatę w wysokości jednego euro. Geniez mieszkał z Garrigues w latach 2013-2020 i ma z nią dwoje dzieci.

Jego była wybranka w sądzie zeznała, że eks-mąż raz rzucił w nią telefonem, a innym razem musiała ona opuścić dzień pracy, gdyż miała krwiaka na czole. Francuz dopuszczał się też werbalnej przemocy.

Stanowcza reakcja zespołu

Po wydaniu orzeczenia sądowego komunikat w sprawie Genieza wydał także team, w barwach którego startował 34-latek.

"Zespół TotalEnergies potępia wszelkie formy przemocy domowej i bez zastrzeżeń wspiera projekty mające na celu zapobieganie i zwalczanie takich nadużyć. Szacunek dla ludzi i odpowiedzialność to fundamentalne wartości, które wspieramy i je propagujemy. Zespół zwraca uwagę na każdą sytuację, która może naruszyć te zasady i zastrzega sobie prawo w udowodnionym przypadku do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych" - napisano w oświadczeniu.

"Na dziś Geniez nie jest już członkiem grupy TotalEnergies" - dodano.



Team TotalEnergies has come to an agreement with Alexandre Geniez to terminate his contract. As of today, he is no longer a member of Team TotalEnergies. — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 3, 2022





Geniez, który ukończył Giro d'Italia w 2015 roku na dziewiątym miejscu, podobną lokatę zajął w 2012 roku w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne.

Dla grupy TotalEnergies ścigał się drugi rok.