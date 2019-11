Winokurow i Kołobniew uniewinnieni od zarzutów korupcyjnych. "Istnieją wątpliwości"

Nowy kolarski wyścig na Półwyspie Arabskim. "Inicjatywa odpowiada ambicjom Arabii Saudyjskiej" Organizatorzy... czytaj dalej » W 25-stronicowym uzasadnieniu decyzji sąd stwierdził, że istnieją wątpliwości co do kilku punktów, na których opierały się zarzuty prokuratury.

Dowody "Corriere della Sera" nie wystarczyły

Sprawa stała się głośna w 2012 roku po publikacji "Corriere della Sera". Według włoskiego dziennika Winokurow miał zapłacić Kołobniewowi 150 tys. euro za to, że nie przeszkodził mu w odniesieniu zwycięstwa. Dwaj kolarze uciekli rywalom na ostatnich kilometrach.

Dziennik przedstawił dowody w postaci korespondencji mailowej zawodników. Pierwszy e-mail miał zostać wysłany przez Kołobniewa 26 kwietnia, dzień po wyścigu. "Zapamiętaj sobie, miałem ogromną szansę... Zrobiłem to ze względu na sytuację, w jakiej się znalazłeś. Gdyby to był ktokolwiek inny, walczyłbym o zwycięstwo, chwałę i premie... Teraz cierpliwie czekam. Zapisz sobie moje dane bankowe w innym miejscu i skasuj ten e-mail" - cytowano w gazecie.

Później Kołobniew miał zamieścić dane konta w banku w Locarno w Szwajcarii.

Odpowiedź Winokurowa miała przyjść 12 dni później: "Cześć, Kołobok. Przepraszam, że nie odpisywałem tak długo. Nie martw się, zrobiłeś wszystko jak trzeba. Jeśli chodzi o naszą umowę, spokojnie, wszystkim się zajmę".



Potwierdzono dwa przelewy

Według prokuratury w szwajcarskim Neuchatel zachowały się dokumenty potwierdzające dwa przelewy - na sumę 100 tys. i 50 tys. euro - z konta Winokurowa na konto Kołobniewa.

Triumf w belgijskim klasyku był w 2010 roku Winokurowowi szczególnie potrzebny, ponieważ wracał do rywalizacji po odbyciu dwuletniej dyskwalifikacji za stosowanie dopingu podczas Tour de France w 2007 roku.

W 2012 roku Winokurow zdobył złoty medal olimpijski na igrzyskach Londynie, po czym, zgodnie z zapowiedziami, zakończył karierę kolarską. Od kilku lat pełni funkcję dyrektora sportowego ekipy Astana. Kołobniew rozstał się z kolarstwem cztery lata później.