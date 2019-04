Sensacja na mecie. Alberto Bettiol królem Flandrii

Mathieu Van der Poel nie dość, że podczas wyścigu dookoła Flandrii złapał gumę, to za moment zanotował upadek, przelatując przez kierownicę roweru.

Podczas wyścigu dookoła Flandrii jeden z kibiców chciał zrobić sobie zdjęcie, przez co prawie spowodował kraksę.

Zazwyczaj to kolarze w trakcie wyścigu miewają bliski kontakt z podłożem. Tym razem jednak wypadek miał jeden z kibiców, jadący za peletonem na segwayu.

18 km do końca wyścigu, a Alberto Bettiol (Education First) przeprowadzi atak, który zapewnił mu potem triumf w całej niedzielnej rywalizacji.

Podczas 103. edycji "Flandryjskiej Piękności" (Vlaanderens Mooiste), jednodniowego wyścigu, kolarze do pokonania mieli 270 km z Antwerpii do Oudenaarde. Trasa była zbliżona do tej z poprzednich lat.

Pierwsze bruki pojawiły się za miejscowością Zottegem, na 87. km. Łącznie do pokonania było pięć odcinków brukowanych i aż 17 podjazdów (w tym Oude Kwaremont, Muur van Geraardsbergen, Paterberg i debiutujący Ladeuze in Maarkedal), które również pokryte były kostką. Po trzeciej i ostatniej wspinaczce na Paterberg do mety pozostawało 13 płaskich i wyasfaltowanych kilometrów.

Zgodnie z oczekiwaniami, losy rywalizacji rozstrzygnęły się w końcówce. 19 km przed metą, na podjeździe Oude Kwaremont, złapana została dwójka – Dylan van Baarle (Sky), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep). Chwilę wcześniej z czołówki odpadł Sep Vanmarcke (EF Education First). Gdy akcja została zlikwidowana, do przodu samotnie ruszył Alberto Bettiol (EF Education First). Jego zespół był jedynym, który w czołówce miał aż trzech zawodników.

Włoch samotnie pokonał również Paterberg. Na ostatnim podjeździe podzieliła się 21-osobowa grupa pościgowa. Szaleńcze tempo narzucił Van Avermaet, ale na wypłaszczeniu wszyscy ponownie jechali razem.

Przekalkulowali

W końcówce nikt nie palił się do pościgu za Bettiolem. Żaden z kolarzy nie chciał wziąć na siebie ciężaru pogoni. Wszyscy pragnęli jak najwięcej sił zachować na ostatnie kilometry. W tej pasywnej grze uczestniczyli też niezwykle szybcy Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) i Alexander Kristoff.

To sprawiło, że zwycięstwo Bettiola nie było ani przez chwilę zagrożone. Włoch z największym spokojem minął końcową linię, nie mogąc uwierzyć, że wygrana przyszła bez większych komplikacji.

- Nie mogę uwierzyć w to, że pierwsze zwycięstwo odniosłem w tak prestiżowym wyścigu. Na Oude Kwaremont byłem w dobrej pozycji. Dano mi zielone światło do ataku. To były najdłuższe kilometry w moim życiu – przyznał kolarz z Toskanii.

Drugie miejsce zajął niezwykle aktywny w niedzielę Asgreen, który oderwał się na ostatnich kilometrach od grupy pościgowej. Z niej najszybciej finiszował trzeci na mecie Kristoff.

Oglądaj Wideo: Eurosport Bettiol wygrał wyścig dookoła Flandrii

W walce o zwycięstwo nie liczył się ubiegłoroczny triumfator Niki Terpstra (Direct Energie), który 160 km przed metą uczestniczył w kraksie i w jej następstwie odwieziony został do szpitala.

W wyścigu kobiet triumfowała Włoszka Marta Bastianelli (Team Virtu). Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) zajęła szóste miejsce.

Wyniki wyścigu Dookoła Flandrii 2019:

1. Alberto Bettiol (Włochy, EF Education First)

2. Kasper Asgreen (Dania, Deceuninck-QuickStep)

3. Alexander Kristoff (Norwegia, UAE Team Emirates)

4. Mathieu van der Poel (Holandia, Corendon-Circus)

5. Nils Politt (Niemcy, Katiusza-Alpecin)

6. Michael Matthews (Australia, Team Sunweb)

7. Oliver Naesen (Belgia, AG2R La Mondiale)

8. Alejandro Valverde (Hiszpania, Movistar Team)

9. Tiesj Benoot (Belgia, Lotto Soudal)

10. Greg Van Avermaet (Belgia, CCC Team)