Dookoła Katalonii. Adam Yates najlepszy w górach, Rafał Majka daleko

Do mety na wysokości 2150 m n.p.m., położonej tuż przy granicy z Francją, Yates przyjechał na czele małej grupy faworytów wyścigu, wyprzedzając Kolumbijczyka Egana Bernala (Sky) oraz Irlandczyka Dana Martina (Team Emirates).



Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) ukończył etap na 17. miejscu ze stratą 1.37, a 45 sekund za Polakiem finiszował De Gendt. Z kolarzy polskiej grupy CCC najwyżej uplasował się Holender Laurens Ten Dam, tracąc do zwycięzcy ponad dwie i pół minuty.

Nadrabia straty

Z blisko trzech minut przewaga De Gendta nad drugim w klasyfikacji Yatesem zmalała do 27 sekund. Pół minuty traci do lidera Bernal, natomiast Majka przesunął się z 26. na 16. lokatę ze stratą 2.14.



W czwartek kolejny górski etap z czterema wymagającymi podjazdami. Siedmioetapowy wyścig zaliczany do cyklu World Tour zakończy się w niedzielę w Barcelonie.



Wyniki 3. etapu, Sant Feliu de Guixols - Vallter 2000 (179 km):



1. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 5:02.18

2. Egan Bernal (Kolumbia/Sky)

3. Dan Martin (Irlandia/UAE Team Emirates)

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) ten sam czas

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) strata 2 s

6. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 30

...

17. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.37

81. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 11.03

. Alan Banaszek (Polska/Caja Rural) nie ukończył



Klasyfikacja generalna:



1. Thomas De Gendt (Belgia/Lotto Soudal) - 13:28.29

2. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 27 s

3. Egan Bernal (Kolumbia/Sky) 30

4. Dan Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 33

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 35

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 39

...

16. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.14

70. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 12.09