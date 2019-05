Wyjątkowo mokre Giro. "Od ponad 30 lat Włosi nie pamiętają takiego maja"

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Liderem wyścigu jest Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma), który o 35 sekund wyprzedza Brytyjczyka Simona Yatesa (Mitchelton-Scott. Najlepszy z Polaków Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) jest szósty.

Bardzo dobra decyzja organizatorów

Piąty etap z Frascati do Terracina wygrał Niemiec Pascal Ackermann z ekipy Bora-Hansgrohe, dla którego było to już drugie etapowe zwycięstwo. W środę w ulewnym deszczu wyprzedził o pół koła Kolumbijczyka Fernando Gavirię (UAE Team Emirates).

- Bardzo dobrą decyzją podjęli organizatorzy wyścigu, którzy w pewnym momencie poinformowali, że czas na ostatniej rundzie będzie zneutralizowany. Czas peletonu policzono przy pierwszym przejeździe przez metę, a później rywalizowali już tylko kolarze, którym zależało na zwycięstwie etapowym, choć nie wszyscy - tłumaczy komentator Eurosportu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kaczka na trasie 5. etapu Giro d’Italia

"Każdy myśli, aby dojechać bezpiecznie"

- Gdy nawet na chwilę pojawia się słońce, to potem znów pada deszcz i temperatury spadają. Podczas piątego etapu kolarze od startu do mety rywalizowali w lejącym deszczu i temperaturach spadających do sześciu-siedmiu stopni Celsjusza- - tłumaczy Probosz. Pokonał go ból. Tom Dumoulin jednak wycofał się z Giro Tom Dumoulin... czytaj dalej »

Trudno o czystą, sportową rywalizację w takich warunkach.

- Każdy chce dojechać bezpiecznie do mety, żeby etap był już za nim, aby spokojnie oczekiwać kolejnych - dodaje równie przemoknięty co kolarze komentator Eurosportu.

Pierwsza premia górska drugiej kategorii

Czwartkowy etap będzie jednym z najdłuższych w wyścigu. Kolarze będą mieli do pokonania 238 km z Cassino do San Giovanni Rotondo. Start zaplanowano u podnóża wzgórza, gdzie 75 lat temu rozegrała się jedna z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej.

Prognozy nie są optymistyczne. I tym razem kolarze mają zmagać się nie tylko z rywalami i wymagającym ukształtowaniem terenu, ale i deszczem.

W pierwszej części etapu poruszać się będą po pagórkowatej trasie, ale żadne z wzniesień nie zasłużyło na miano premii górskiej. 18 km przed metą zlokalizowana jest Coppa Casarinelle, do której prowadzi 15-kilometrowy podjazd ze średnim nachyleniem 4,4 proc. Będzie to pierwsza w wyścigu premia górska drugiej kategorii.

Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 19:35.04

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) + 35 s

3. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) + 39

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) + 44

5. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) - ten sam czas

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) + 49

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) + 55

8. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida) + 56

9. Bob Jungels (Luksemburg/Deceuninck-Quick-Step) + 1.02

10. Davide Formolo (Włochy/Bora-Hansgrohe) + 1.06

---

71. Łukasz Owsian (Polska/CCC) + 5.58

122. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) + 12.40

153. Kamil Gradek (Polska/CCC) + 26.29