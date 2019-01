90-latek wpadł na badaniach. Stracił rekord świata, został najstarszym dopingowiczem

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

Grove w lipcu stanął na starcie US Masters Track National Championships, kolarskich mistrzostw USA na torze. W swojej kategorii (90-94 lat) nie miał sobie równych, wyścig wygrał cuglach, bijąc rekord świata.

"Zanieczyszczone mięso"

Rosyjscy sportowcy wciąż zawieszeni. Federacja złożyła odwołanie Rosyjska... czytaj dalej » Radość wiekowego sportowca nie trwała długo. Jak się okazuje, test antydopingowy przeprowadzony dzień przed zawodami wykazał obecność w jego moczu epitrenbolonu, substancji wpływającej na wzrost poziomu testosteronu.

Sprawą zajęła się amerykańska agencja antydopingowa USADA. W trakcie dochodzenia Grove zapewnił śledczych, że wpadka spowodowana jest spożyciem "zanieczyszczonego mięsa" dzień przed startem. Ujawnił także listę suplementów, które stosował, ale te zakazanych substancji nie zawierały.

Tłumaczenia 90-latka na nic się zdały. USADA argument o mięsie uznała za "prawdopodobny", ale kolarz otrzymał oficjalne ostrzeżenie za złamanie przypisów antydopingowych i tytuł oraz rekord świata stracił. Marne, bo marne, ale pocieszenie ma dla niego portal antidopingworld.wordpress.com. Okazuje się, że Grove ustanowił inny rekord - został właśnie najstarszym dopingowiczem świata.