Kraksa kilkaset metrów przed metą. Australijczyk popędził po zwycięstwo

Kraksa w peletonie na 32 km przed metą 3. etapu Tour of Turkey

Video: Eurosport

Kraksa w peletonie na 32 km przed metą 3. etapu Tour of Turkey

Na 32 kilometry przed metą 3. etapu Tour of Turkey doszło do kraksy w peletonie. Tylko jeden z kolarzy odniósł większe obrażenia. Zobacz tę sytuację. Tour of Turkey na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

»