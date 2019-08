Uderzyła w krawężnik, przygniótł ją rower, a potem rywalka. Seria nieszczęść francuskiej kolarki

Duża prędkość i śliska nawierzchnia może doprowadzić do bardzo groźnych sytuacji. Boleśnie przekonała się o tym Juliette Labous, która wywróciła się na zakręcie, a następnie uderzyła w krawężnik. 1. etap Tour of Norway wygrała Lorena Wiebes.

Do zdarzenia doszło podczas liczącego 128 km pierwszego etapu wyścigu dookoła Norwegii. Pogoda nie rozpieszczała zawodniczek. Padał deszcz, było bardzo wietrznie. W takich warunkach trzeba było szczególnie uważać.

Skończyło się na strachu

Gdy do mety pozostało zaledwie 2,4 km, jadąca jako druga Francuzka, wchodząc w zakręt poślizgnęła się na mokrej nawierzchni. Nie dość, że przy sporej prędkości uderzyła w wysepkę na środku jezdni, to jeszcze spadł na nią rower, który doprowadził do upadku także jej koleżankę z drużyny Franziskę Koch. A to nie wszystko.

Ułamek sekundy później Anna Henderson z grupy Tibco-SVB poślizgnęła się na tym samym odcinku co Labous, zahaczając Coryn Riverę z Team Sunweb. Chociaż całe zdarzenie wyglądało źle, wszystkie zawodniczki wróciły do rywalizacji i ukończyły wyścig na odległych miejscach. Najważniejsze jednak, że nic im się nie stało.

- Zarówno Franziska, jak i Coryn wyglądają dobrze po tej katastrofie. Juliette wylądowała w szpitalu z założonymi na nodze kilkoma szwami. Rano jeszcze raz zostanie zbadana, by upewnić się, że wszystko jest z nią w porządku i że może kontynuować wyścig - wyjaśnił dyrektor sportowy zespołu Team Sunweb Hans Timmermans.

Czwartkowy etap wygrała Holenderka Lorena Wiebes z grupy Parkhotel Valkenburg.

