"Igrzyska z koronawirusem". Japończycy nie mają złudzeń

Zobacz, co powiedział Robert Korzeniowski o przełożeniu igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok

- Przełożenie igrzysk olimpijskich w Tokio na 2022 rok może byłoby najlepszym wyjściem, gdyż wówczas łatwiej można ułożyć kalendarze startów. Na razie jednak sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trudno przewidzieć, co będzie dalej - powiedział Adam Kszczot w specjalnym wydaniu programu Okno na Sport.

Zobacz, co powiedział mistrz świata w pływaniu Paweł Korzeniowski o przełożeniu igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok

Zobacz, co powiedziała wioślarka Maria Sajdak

Zobacz, co powiedziała Maja Włoszczowska o przełożeniu igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok

Karol Kłos o przywiązaniu do barw klubowych

W programie "Okno na sport" Natalia Partyka wypowiedziała się na temat przełożenia igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok.

W programie "Okno na sport" Natalia Partyka wypowiedziała się na temat łączenia rywalizacji w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.

- Nawet ja mam nieraz problem z dostrzeżeniem lotu piłeczki. Tenis stołowy stał się dużo bardziej dynamiczny, akcje skróciły się, ale to wciąż wspaniałe widowisko - powiedziała Natalia Partyka w programie "Okno na sport".

W programie "Okno na sport" Natalia Partyka wypowiedziała się na temat swojej fundacji, która wspiera sportowców.

W programie "Okno na sport" kajakarka Marta Walczykiewicz wypowiedziała się na temat zgrupowania w Wałczu.

W programie "Okno na sport" Marta Walczykiewicz wypowiedziała się na temat motywacji do treningów.

Marta Walczykiewicz o motywacji do treningów

W programie "Okno na sport" Marta Walczykiewicz opowiedziała o tym, jak rozpoczęła się jej przygoda z kajakarstwem.

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio?

Wysłannik Eurosportu Filip Folczak udał się do Wrocławia, gdzie odbyły się zawody jeździeckie, w których uczestniczył Wojciech Wojcianiec. Polak nie wygrał, ale zapewnił sobie awans na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Z Wrocławia do Tokio. Wojcianiec pojedzie na igrzyska...

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Od Pekinu do Rio de Janeiro. Wszystkie olimpijskie finały...

Zanim Anthony Joshua podbił bokserski świat, najpierw punktował rywali na igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku na własnej ziemi Brytyjczyk wywalczył złoty medal w kategorii +91 kg. Zobacz jego drogę do olimpijskiej chwały.

Droga Joshuy do złotego medalu igrzysk olimpijskich w Londynie

Tom Daley na igrzyska olimpijskie w Pekinie jechał mając zaledwie 14 lat. W Londynie w 2012 roku wywalczył brązowy medal w skokach do wody z 10-metrowej wieży.

Tom Daley do Pekinu leciał po naukę

- Chciałabym grać bardziej stabilnie. W zeszłym roku miałam zbyt dużo wzlotów i upadków, a w tym sezonie chcę awansować na igrzyska olimpijskie. To mój cel - powiedziała Iga Świątek.

W czwartek 12 marca odbyła się ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności.

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Sprawdź najlepsze buzzer beatery na igrzyskach olimpijskich.

18.03 | Oszczepnik Marcin Krukowski nie przerwał obozu w Turcji i przygotuje się do igrzysk w Tokio.

Oszczepnik Krukowski przygotowuje się do igrzysk

18.03 | Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

Allyson Felix w wieku 17 lat przeszła na zawodowstwo. Zdaniem jej trenerki miała wszystko, aby odnosić sukcesy, jednak musiała poprzeć to ciężką pracą. Aktualnie Amerykanka jest multimedalistką olimpijską.

- Ostatnie wydarzenia zwiększały nasze zmartwienie. By chronić sportowców i wszystkich związanych z organizacją igrzysk, podjęliśmy wspólną decyzję z premierem Japonii Shinzo Abe o przełożeniu igrzysk olimpijskich w Tokio z 2020 na 2021 rok - powiedział w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

Zobacz, co powiedział w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio z 2020 na 2021 rok.

Niektórzy twierdzą, że to dwaj najlepsi koszykarze w historii dyscypliny. Zobacz kompilację występów Michaela Jordana i LeBrona Jamesa na igrzyskach olimpijskich.

Igrzyska olimpijskie w Tokio miały rozpocząć się w piątek. Z powodu pandemii COVID-19 zostały przeniesione na 2021 rok. Od tego czasu Japończycy głowią się, jak zorganizować imprezę, aby była bezpieczne dla sportowców, działaczy i kibiców. A zadanie mają niełatwe.

"Trudno jest oczekiwać"

Efekt domina. Czarna wizja kolejnych igrzysk olimpijskich Ewentualne... czytaj dalej » Muto powiedział, że organizatorzy liczyli, że zagrożenie ze strony koronawirusa można zmniejszyć. Obecnie tak naprawdę nikt nie wie, jaka będzie sytuacja, gdy igrzyska rozpoczną się 23 lipca 2021 roku. Organizatorzy zakładają zatem, że za rok koronawirus nadal pozostanie poważnym problemem.

- Trudno jest nam oczekiwać, że pandemia zostanie powstrzymana - wyznał Muto Reutersowi. - Jeśli jednak uda nam się zorganizować igrzyska w Tokio z koronawirusem, to będą mogły stać się wzorem do naśladowania dla następnych igrzysk lub innych wydarzeń międzynarodowych - wyjaśnił Muto.

Wielkie koszty

Przełożenie o rok igrzysk wiąże się z dodatkowymi, wielkimi kosztami dla organizatorów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski już oszacował, że odroczenie imprezy będzie kosztowało 800 milionów dolarów. Strona japońska nie była gotowa podać dokładnych liczb.

Muto powiedział, że ostateczne dane będą znane dopiero w grudniu. Ma jednak nadzieję, że pozyskanie nowych sponsorów, pomimo ponurej prognozy gospodarczej, pomoże wypełnić lukę.

- Wiem, że firmy znajdują się w tragicznych okolicznościach z powodu koronawirusa. Wciąż są jednak takie, które zgłaszają chęć sponsorowania igrzysk, co bardzo sobie cenimy - powiedział Muto.

Źródło: Getty Images Toshiro Muto

Wielu jest przeciwnych

Organizatorzy liczą, że wszyscy sponsorzy Tokio 2020 przedłużą swoje kontrakty do rozpoczęcia igrzysk w przyszłym roku, chociaż to także będzie trudne. Tym bardziej, że japońskie społeczeństwo obecnie w większości jest przeciwne goszczeniu u siebie największej imprezy sportowej.

- Podejmujemy ogólnokrajowy wysiłek by wdrożyć wszystkie możliwe środki walki z koronawirusem, tak by ludzie na całym świecie mogli przyjechać do Tokio w spokoju - powiedział. - Kiedy stworzymy takie środowisko, myślę, że opinia Japończyków także się zmieni - zakończył Muto.