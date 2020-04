Japoński wirusolog nie ma wątpliwości. "Igrzyska olimpijskie w przyszłym roku są nierealne"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

W poniedziałek Międzynarodowy Komitet Olimpijski podał nowy termin rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Rozpoczną się one 23 lipca 2021 roku i potrwają do 8 sierpnia. Igrzyska przełożono o rok z powodu pandemii COVID-19.

- Obserwując to, w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia i analizując możliwości, jakie obecnie mamy, uważam za nierealne rozegranie igrzysk w przyszłym roku - powiedział Iwata.

Świat nie da rady

Ekspert WHO: nawet bez szczepionki organizacja igrzysk będzie możliwa - Jest za... czytaj dalej » Jego zdaniem, by mogło dojść do rozegrania igrzysk, muszą zostać spełnione dwa warunki. - Przede wszystkim musimy mieć pod kontrolą koronawirusa w Japonii i musimy wiedzieć, jak radzić sobie z nim na całym świecie. W tej chwili brzmi to jak abstrakcja, bo trudno jest cokolwiek przewidzieć, a zachorowań przybywa - zaznaczył.

Iwata uważa, że Japończycy poradzą sobie z rozprzestrzenianiem się choroby do przyszłego lata, ale nie wierzy w to, że globalna sytuacja będzie pozwalała na swobodne podróżowanie. - Poza tym przyjadą sportowcy z każdego zakątka świata i trzeba mieć świadomość, że takie skupisko ludzkie jest idealnym miejscem do rozwoju infekcji spowodowanych przez koronawirus - ocenił.

Nie ma innej opcji

Szef miejscowego komitetu organizacyjnego Toshiro Muto już dziesięć dni temu powiedział, że nie jest rozważana żadna inna opcja i nie pozostaje nic innego, jak praca na rzecz igrzysk w przyszłym roku.

Także członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego John Coates powiedział, że Japonia ma bardzo dużo czasu, by uporać się z problemem. - Jednak na niektóre sprawy nie ma się wpływu i oczywiście mierzymy się z czymś nieprzewidywalnym. Teraz jest za wcześnie, by cokolwiek prognozować - przyznał.

Na koronawirusa zachorowało już ponad 2,4 mln ludzi, a zmarło prawie 167 tys. W Japonii zakażonych jest niespełna 11 tys., a śmierć poniosło 236 osób.