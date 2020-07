Najszybsi z najszybszych. Kto w Tokio popędzi jak "Błyskawica"?

Mistrz olimpijski z 2016 roku i gwiazda światowej piłki nożnej. Oto, co Neymar miał do powiedzenia, gdy był jeszcze świetnie zapowiadającym się siedemnastoletnim zawodnikiem, który dopiero co podpisał profesjonalny kontrakt z Santosem.

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Od Pekinu do Rio de Janeiro. Wszystkie olimpijskie finały...

Bieg na 100 metrów to zawsze konkurencja, która kibiców na stadionie i miliony ludzi na całym świecie przyprawia o gęsią skórkę. Na ostatnich trzech imprezach olimpijskich wielu próbowało, ale zawsze wygrywał ten sam.

Z okazji roku do igrzysk przypominamy najlepsze olimpijskie biegi na setkę:

Takie obrazki to już przeszłość. Król Bolt, bo o nim mowa, abdykował, a w plebiscycie na nowego najszybszego człowieka na świecie nie widać wyraźnego faworyta. Jamajczyk zdominował sprinty jak nikt. Z Pekinu, Londynu i Rio de Janerio przywiózł worek medali. Interesowały go wyłącznie złote. Wywalczył w sumie po trzy tytuły mistrza olimpijskiego na 100 i 200 m, a w 2012 i 2016 roku dorzucił do tego jeszcze medale z najcenniejszego kruszcu w sztafecie 4x100 metrów. Nie po drodze mu było tylko z 400 m.

Poprawił wynik Bolta. Rekordu nie ma, bo skrócił dystans Wielkie rzeczy... czytaj dalej » Po tym, jak po mistrzostwach świata w Londynie Bolt zakończył karierę, zostawił po sobie wielką pustkę. Kto spróbuje ją wypełnić na przyszłorocznych igrzyskach w Tokio?

Złamać granicę

W elitarnym gronie sprinterów, którzy złamali granicę 10 sekund, jest Wayde van Niekerk. Południowoafrykański czterystumetrowiec zapowiedział jednak, że chce poświęcić się swojej koronnej konkurencji i jako pierwszy w historii złamać granicę 43 sekund.

- Czas poniżej 43 sekund jest dla mnie zdecydowanie priorytetem, lecz chcę biegać jeszcze szybciej - stwierdził mistrz olimpijski z Rio, który w finale poprzednich igrzysk pokonał okrążenie w 43,03.

Pod koniec lutego, po dwóch i pół roku przerwy spowodowanej kontuzją, dwukrotny mistrz świata na 400 m wygrał rywalizację na 200 m podczas mityngu w Bloemfontein. Niedługo później wybuchła pandemia i cały świat sportu się zatrzymał. - Za mną okres, w którym wystarczająco wycierpiałem. Teraz pragnę zwyciężać - oznajmił van Niekerk, który doznał poważnego urazu kolana w trakcie pokazowego meczu rugby.

Czas pandemii porządnie przepracował też Michael Norman. 22-latek, który miał zawojować ubiegłoroczne mistrzostwa świata, ale przegrał z ekstremalnymi warunkami, w ostatnich dniach znów pokazał moc. Został dopiero drugim sprinterem w historii, które złamał trzy granice - 400 m poniżej 44 sekund, 200 m poniżej 20 sekund i wreszcie 100 m poniżej 10 sekund. Do tego prestiżowego klubu nawet Bolt nie miał wstępu.

Złamał trzy bariery. Drugi taki sprinter w historii 400 metrów... czytaj dalej » Od van Niekerka jest szybszy na 100 i 200 metrów, a na 400 metrów przegrywa z nim o 0,42 sekundy.

Kierunek Stany

Tak czy inaczej na igrzyskach w Tokio, osieroconych już przez Bolta, karty mogą ponownie rozdawać Amerykanie. Jamajczyk namaścił na mistrza olimpijskiego na 100 m jeszcze innego reprezentanta Stanów Zjednoczonych.

- Z mojego punktu widzenia Christian Coleman już wygrał igrzyska olimpijskie na 100 metrów. On jest naprawdę nieustraszony - mówił Bolt portalowi firstpost.com, z tym że w lutym, kiedy jeszcze nic nie wskazywało na to, iż igrzyska zostaną przesunięte o rok. 23-latek wygrał jesienią, podczas mistrzostw świata w Dausze, właśnie na tym dystansie (9,76), a do tego dorzucił złoto w sztafecie 4x100 m.

Coleman byłby pierwszym reprezentantem USA od 2004 roku ze złotem olimpijskim na 100 m, kiedy triumfował Justin Gatlin. A dlaczego nie było to możliwe potem, doskonale pamiętamy już wszyscy.

Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) / J.Brichto Usain Bolt ogłosił radosną nowinę

Najszybsi na 100 metrów w historii:

1. Usain Bolt - 9,58

2. Tyson Gay - 9,69

. Yohan Blake - 9,69

4. Asafa Powell - 9,72

5. Justin Gatlin - 9,74

6. Christian Coleman - 9,76

7. Nesta Carter - 9,78

8. Maurice Greene - 9,79

9. Steve Mullings - 9,80

10. Richard Thompson - 9,82

Rekordy życiowe Christiana Colemana:

100 metrów - 9,76

200 metrów - 19,85

Rekordy życiowe Michaela Normana:

100 metrów - 9,86

200 metrów - 19,70

400 metrów - 43,45

Rekordy życiowe Wayde'a van Niekerka:

100 metrów - 9,94

200 metrów - 19,84

400 metrów - 43,03 (rekord świata)

Rekordy życiowe Usaina Bolta (kariera zakończona):

100 metrów - 9,58 (rekord świata)

200 metrów - 19,19 (rekord świata)

400 metrów - 45,28

