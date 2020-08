Dyrektor komitetu organizacyjnego igrzysk: odbędą się, choć zagrożenie szybko nie minie

23.07 | - Sport bez kibiców to już nie jest ten sam sport. Mamy nadzieję, że igrzyska będą, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, najlepsze - powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl.

Rok do igrzysk olimpijskich w Tokio

Ze względu na pandemię Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i Japonia podjęły pod koniec marca decyzję o historycznej zmianie terminu igrzysk. Obecnie Zaplanowane są na przyszły rok, w dniach 23 lipca - 8 sierpnia.

- Nie wiem, jaka będzie sytuacja z zakażeniami koronawirusem następnego lata, ale szansę, że będzie to wówczas przeszłość, nie są zbyt duże. Raczej istotne jest, by zorganizować igrzyska dla osób, które muszą radzić sobie z COVID-19 - zaznaczył Muto.

Igrzyska wzorem dla innych wydarzeń

Kilka dni wcześniej w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zastrzegł, że COVID-19 to zagrożenie, które szybko nie minie.

- Jeśli udałoby się przeprowadzić zmagania olimpijskie w takich warunkach, to stałyby się one wzorem dla innych światowych wydarzeń i imprez sportowych. To byłaby prawdziwa spuścizna Tokio 2020 - podkreślił Muto.

W ubiegłotygodniowej rozmowie z BBC stwierdził z kolei, że impreza może się odbyć przy ograniczonej liczbie widzów. - Musimy działać tak, by publiczność będzie się czuła bezpiecznie. A sportowcy oraz członkowie rodziny MKOl byliby badani przed i po przybyciu do Japonii - oznajmił.