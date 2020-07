Rozbiła niewidzialną barierę. "Nie trzeba jej trenować, jak Michaela Jordana"

Mistrz olimpijski z 2016 roku i gwiazda światowej piłki nożnej. Oto, co Neymar miał do powiedzenia, gdy był jeszcze świetnie zapowiadającym się siedemnastoletnim zawodnikiem, który dopiero co podpisał profesjonalny kontrakt z Santosem.

Był najmłodszym brytyjskim olimpijczykiem w historii. Musiał szybko dorosnąć Miał zaledwie 7... czytaj dalej » W drużynie narodowej Ashleigh jest jedyną Afroamerykanką. Zbliża się do 26. urodzin, a zgarnięte przez nią sukcesy już są imponujące - w dorobku ma i złoto olimpijskie, i dwa złota mistrzostw świata. Na igrzyskach w Rio de Janeiro wybrano ją najlepszą bramkarką turnieju.

A to historii nie koniec, w Tokio razem z koleżankami bronić mają przecież tytułu. Do igrzysk pozostał równo rok - rozpoczną się 23 lipca.

Pani Donna chciała, by dzieciaki miały co robić

Ten sport nie jest w USA popularny. Kokosów nie przynosi. Nieważne, Ashleigh pokochała go z miejsca miłością czystą. Pasjonuje się nim ona, pasjonuje też czwórka jej rodzeństwa - trzej bracia i młodsza siostra Chelsea, która występuje w tym samym akademickim zespole wielce prestiżowego Uniwersytetu Princeton.

Całą tę piłkę wodną wymyśliła mama, pani Donna. Chciała, by dzieciaki miały co robić latem. By czas spędzały aktywnie i zdrowo. Ashleigh postępy robiła tak duże i tak szybko, że objęto ją krajowym programem szkolenia. Zaangażowana była od samego początku, ambitna do szaleństwa.

- Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ją w wodzie, nie mogłem przestać się uśmiechać. Pomyślałem: o Boże, ona chce tego na poważnie. Takiej dziewczyny nie trzeba uczyć, jak Michaela Jordana. Wiedziała, co robić, zanim na poważnie się tym zajęła - wspomina jej trener z Princeton Luis Nicolao.

Źródło: Getty Images Ashleigh Johnson w akcji

"Tam, gdzie jest wyzwanie, jest i szansa"

W reprezentacji największym stojącym przed nią wyzwaniem było zastąpienie zawodniczki kultowej - Elizabeth Armstrong, przez wszystkich nazywaną Betsey. - Dla wielu Betsey była najlepsza bramkarką w historii. Kimś, kto każdy w naszym zespole podziwiał i szanował - twierdzi Krikorian.

Do trzech razy sztuka. Najważniejszy bieg Hichama El Guerrouja Przez 80 lat... czytaj dalej » Lecąc na pierwszy zgrupowanie - do Kalifornii - Ashleigh była przerażona. Przytłoczona stresem. Co będzie? Jak przyjmą ją koleżanki?

Denerwowała się niepotrzebnie. - Tam, gdzie jest wyzwanie, jest i szansa. I ona tę szansę wykorzystała. Nie tylko blokuje piłkę, ale można jej powierzyć kierowanie obroną. Od razu pomyślałem też, że może stać się przykładem dla innych - opowiada Krikorian.

W roku 2016 została pierwszą Afroamerykanką-olimpijką reprezentującą USA w piłce wodnej. - Wspaniale jest rozbić taką niewidzialną barierę, o czym, dopóki się tego nie zrobi, nawet się nie myśli - mówi Ashleigh.

Roześmiana stała z koleżankami w Rio na najwyższym stopniu podium. - Dziewczyna od nas osiągnęła najwyższy poziom i zdobyła złoto igrzysk. Surrealistyczne - przyznaje jej trener z Princeton.

"Wystarczy spojrzeć na Ashleigh"

Szaleństwo rozpętało się po zakończeniu tamtego spotkania, w którym Amerykanki pokonały Włoszki 12:5. Do wody, do zawodniczek, wskoczyli trenerzy. Jak stali, w ubraniach.

Ashleigh w turnieju błyszczała.

Źródło: Getty Images Ashleigh Johnson po wywalczeniu mistrzostwa olimpijskiego

Chelsea igrzyska śledziła w telewizji. Do bólu zaciskała kciuki, krzyczała po każdej udanej interwencji siostry. Emocje, że hej. - Moja siostra mistrzynią olimpijską! Nierealne, wspaniałe - mówiła.

- Ona zmieniła piłkę wodną - uważa Greg Mescall, odpowiedzialny w reprezentacji USA za kontakty z mediami. - Jest Afroamerykanką, a w tej dyscyplinie nie ma wielu osób takiego pochodzenia. Robi dla tego sportu coś, czego wcześniej nie widziałem. Dziś wystarczy spojrzeć na Ashleigh i powiedzieć sobie: mogę zrobić dokładnie to samo.

Igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się w dniach 23 lipca - 8 sierpnia. Transmisje w kanałach Eurosportu i Eurosport Playerze.