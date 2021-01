Wątpliwości w MKOl. "Nie mam pewności, że igrzyska odbędą się latem"

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wysłannik Eurosportu Filip Folczak udał się do Wrocławia, gdzie odbyły się zawody jeździeckie, w których uczestniczył Wojciech Wojcianiec. Polak nie wygrał, ale zapewnił sobie awans na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Z Wrocławia do Tokio. Wojcianiec pojedzie na igrzyska...

Z Wrocławia do Tokio. Wojcianiec pojedzie na igrzyska olimpijskie

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Od Pekinu do Rio de Janeiro. Wszystkie olimpijskie finały...

Od Pekinu do Rio de Janeiro. Wszystkie olimpijskie finały...

Zanim Anthony Joshua podbił bokserski świat, najpierw punktował rywali na igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku na własnej ziemi Brytyjczyk wywalczył złoty medal w kategorii +91 kg. Zobacz jego drogę do olimpijskiej chwały. Igrzyska olimpijskie w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Droga Joshuy do złotego medalu igrzysk olimpijskich w Londynie

Droga Joshuy do złotego medalu igrzysk olimpijskich w Londynie

Tom Daley na igrzyska olimpijskie w Pekinie jechał mając zaledwie 14 lat. W Londynie w 2012 roku wywalczył brązowy medal w skokach do wody z 10-metrowej wieży. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

Tom Daley do Pekinu leciał po naukę

Tom Daley do Pekinu leciał po naukę

- Chciałabym grać bardziej stabilnie. W zeszłym roku miałam zbyt dużo wzlotów i upadków, a w tym sezonie chcę awansować na igrzyska olimpijskie. To mój cel - powiedziała Iga Świątek. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartek 12 marca odbyła się ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności. Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 od 24 lipca do 9 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Sprawdź najlepsze buzzer beatery na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

18.03 | Oszczepnik Marcin Krukowski nie przerwał obozu w Turcji i przygotuje się do igrzysk w Tokio.

Oszczepnik Krukowski przygotowuje się do igrzysk

Oszczepnik Krukowski przygotowuje się do igrzysk

18.03 | Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

Allyson Felix w wieku 17 lat przeszła na zawodowstwo. Zdaniem jej trenerki miała wszystko, aby odnosić sukcesy, jednak musiała poprzeć to ciężką pracą. Aktualnie Amerykanka jest multimedalistką olimpijską.

- Ostatnie wydarzenia zwiększały nasze zmartwienie. By chronić sportowców i wszystkich związanych z organizacją igrzysk, podjęliśmy wspólną decyzję z premierem Japonii Shinzo Abe o przełożeniu igrzysk olimpijskich w Tokio z 2020 na 2021 rok - powiedział w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

Zobacz, co powiedział w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio z 2020 na 2021 rok.

Niektórzy twierdzą, że to dwaj najlepsi koszykarze w historii dyscypliny. Zobacz kompilację występów Michaela Jordana i LeBrona Jamesa na igrzyskach olimpijskich.

Anita Włodarczyk: to będą inne igrzyska

Anita Włodarczyk: to będą inne igrzyska

23.07 | - Sport bez kibiców to już nie jest ten sam sport. Mamy nadzieję, że igrzyska będą, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, najlepsze - powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl.

Rok do igrzysk olimpijskich w Tokio 2021. Transmisje z IO w Tokio w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rok do igrzysk olimpijskich w Tokio

Rok do igrzysk olimpijskich w Tokio

Duża instalacja kółek olimpijskich została zapalona w Zatoce Tokijskiej we wtorek po tym, jak cztery miesiące temu usunięto je w celu konserwacji. Stałos się to wkrótce po decyzji o przełożeniu igrzysk na przyszły rok z powodu pandemii COVID-19. IO w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Japonia rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego dla Tokio Na nieco ponad... czytaj dalej » Za wątpliwościami stoją obawy przed szalejącą pandemią.

- Nie ma pewności, że igrzyska odbędą się latem tego roku. Koronawirus niczym słoń stoi w pokoju i nie chce odpuścić - skomentował były kanadyjski pływak w wywiadzie dla BBC.



W Japonii znowu zarządzono stan wyjątkowy, ponieważ liczba zakażeń nagle zaczęła wzrastać i osiągnęła kolejne rekordowe liczby. Jednak miejscowy rząd oraz MKOl jeszcze raz w czwartek podkreślili, że termin imprezy się nie zmieni, a igrzyska na pewno się odbędą.

"Może być trudno je zorganizować"

Wątpi w to Pound, jeden z najdłużej urzędujących członków MKOl. - Jeśli nie znajdzie się szybko jakiegoś rozwiązania, może być trudno je zorganizować - przyznał i dodał, że sportowcy powinni być grupą uprzywilejowaną w obliczu szczepień na COVID-19.



W zorganizowanym ostatnio sondażu jedynie 27 proc. społeczeństwa w Japonii opowiedziało się za tym, żeby igrzyska odbyły się w Tokio w tym roku. Jedna trzecia wszystkich obywateli chce, by impreza została całkowicie odwołana, a 31 procent sugeruje kolejną zmianę terminu.



Igrzyska miały odbyć się w zeszłym roku, ale ze względu na pandemię przeniesiono je na lato 2021 (23 lipca - 8 sierpnia). Do ich rozpoczęcia pozostało mniej niż 200 dni.