Szerpowie pobili rekord Polaków. Trwa walka o zdobycie K2 w zimie

07.08.| Mam specyficzne spostrzeżenia i wspomnienia ze szczytu K2, ponieważ w zasadzie nie było to jak u normalnego wspinacza, który wchodzi na szczyt i celebruje to, czuje jakąś radość. Dla mnie to był cel pośredni, w zasadzie to się wszystko tam zaczynało. Miałem tego świadomość i szybko przygotowywałem się do zjazdu. Wszystko zadziałało na dole - opowiadał w "Faktach po Faktach" Andrzej Bargiel, skialpinista o swojej wyprawie.

14.03 | Magia ośmiotysięczników i ten, na którym panują najtrudniejsze warunki, w jakich przebywał człowiek. Góry wciąż jeszcze nie udało się zdobyć zimą, ale już sama droga na szczyt K2 jest nie lada wyzwaniem .... dla zawodowych wspinaczy, a co dopiero dla amatorów. U nas w programie jedni i drudzy o tym, co dzieje się z człowiekiem na wysokości kilku tysięcy metrów powyżej poziomu, na którym żyjemy na co dzień. Ci amatorzy - to reporter i operator "Faktów" TVN, którzy w ostatnich tygodniach relacjonowali dla Państwa próbę zdobycia niezdobytego dotąd zimą ośmiotysięcznika. Mogłoby się wydawać - relacja jakich wiele - a jednak wyjątkowo trudna i śmiertelnie niebezpieczna, o czym przekonali się Robert Jałocha i Maciej Siemaszko, z którymi po powrocie do kraju rozmawiała Magdalena Raczkowska-Kazek.

Góra podyktowała warunki nie do przejścia: mnóstwo śniegu, nieustanne zagrożenie lawinowe i wiatr osiągający nawet do 100 kilometrów na godzinę. Polacy kończą ekspedycję, ale na szczęście wracają w komplecie.

05.03 | Polscy himalaiści na pewno nie zrezygnują z marzenia o pierwszym zimowym zdobyciu K2. Muszą je tylko odłożyć na przyszłość. - Ta góra jest do zdobycia zimą. Jak najbardziej widzę sens powrotu właśnie na tę drogę, czy to przyszłej, czy kolejnej zimy - oznajmił Adam Bielecki w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą.

Himalaistka Magdalena Gorzowska z Chorzowa chce zdobyć K2, i to zimą. Jeszcze nikomu to się nie udało. Magdalena Gorzowska na swoim koncie ma trzy ośmiotysięczniki: Everest, Makalu i Manaslu. Ma nadzieję, że czwarty to będzie K2, ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik świata.

Do tej pory rekord na K2 w zimie należał do uczestników polskiej ekspedycji. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego działała od strony chińskiej, północnym filarem i jej trzej członkowie: Marcin Kaczkan, Piotr Morawski oraz Denis Urubko dotarli do 7650 m. Jednocześnie założyli tam obóz IV.

Polka też chce iść w górę

40 lat temu Messner dokonał niemożliwego. "Takich himalaistów już nie ma" 20 sierpnia 1980... czytaj dalej » W składzie ekipy, która teraz zdołała założyć obóz IV wykorzystując okno pogodowe, są wspinacze z zespołu Nepalczyka Nirmala Purji (w 2019 r. w ciągu 189 dni zdobył z tlenem wszystkie 14 ośmiotysięczników), ekipy Mingmy Gyalje Sherpa (także zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum) oraz komercyjnej wyprawy organizowanej przez agencję Seven Summit Treks.



W tej ostatniej uczestniczy także Magdalena Gorzkowska. 28-letnia Polka, była lekkoatletka, jak wynika z jej czwartkowego wpisu na portalu społecznościowym, także wyruszyła z bazy i chce osiągnąć obóz III. Gorzkowska zdobyła do tej pory trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest (2018), Makalu (obydwa z tlenem) i Manaslu (2019).

"Będziemy razem współpracować"

"Szerpowie ostatecznie dotarli do obozu IV. 7800 m dziś po południu na K2 - najwyższa wysokość zimą: Sona Sherpa (SST), Mingma David (zespół Nims), Mingma Tenzi, Mingma G. Poczekajmy na jutro!" - napisano na profilu Seven Summit Treks na Facebooku.



Nirmal Purja, były żołnierz elitarnej jednostki sił specjalnych Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii, dodał: "Dziś nasz obóz postawiliśmy na 7350 m. Zdołaliśmy położyć liny poręczowe do wysokości 7600 m. Tworzymy obecnie zespół z ekipą Mingma G oraz "braćmi" z SST (Seven Summit Treks). Będziemy razem współpracować".



Przez ponad tydzień załamanie pogody i huraganowe wiatry uniemożliwiały akcję powyżej bazy. Po ustaniu ekstremalnych zagrożeń i pierwszym rekonesansie kilku grup himalaistów okazało się, że obozy powyżej 6000 m zostały zniszczone, m.in. namioty i pozostawiony sprzęt zdmuchnął porywisty wiatr. Obecnie trwa akcja ich ponownego zakładania i doposażania.



Do tej pory K2, nazywane w dialekcie zamieszkujących ten region ludów Czogori ("Rozległa góra"), a przez Chińczyków - Qogir ("Wspaniała Góra"), próbowało zdobyć zimą siedem wypraw. Po raz pierwszy atakowano ją na przełomie 1987 i 1988 roku. Kierownikiem międzynarodowej grupy był Andrzej Zawada. Polacy nadal planują zdobycie K2 zimą w ramach programu "Polski Himalaizm Zimowy".