Historyczny wyczyn Polki. Opłynęła świat bez zawijania do portów

28.04 | Joanna Pajkowska jako pierwsza kobieta w historii samotnie opłynęła świat wokół Trzech Wielkich Przylądków. W niedzielę 61-letnia polska żeglarka wróciła do portu w Plymouth.

Pajkowska opłynęła świat bez zawijania do portów

Do tej pory takim wyczynem mogli pochwalić się Henryk Jaskuła, Tomasz Lewandowski oraz Szymon Kuczyński. Pajkowska - tak jak polscy żeglarze - odbyła rejs dookoła świata klasyczną trasą, bez zawijania do portów.



Wyruszyła 23 września zeszłego roku, wypływając z Plymouth Mayflower Marina. W niedzielę - po ponad pół roku - wróciła do tego samego portu. Na miejscu czekała na nią grupa osób, w tym mąż Aleksander Nebelski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Powitanie Pajkowskiej w porcie w Plymouth

"Wiało i wiało"

- Po tylu dniach nie widziałam nikogo, z nikim nie rozmawiałam. Niesamowite uczucie. Warto było płynąć, żeby mieć takie przywitanie - mówiła na antenie TVN24 Pajkowska.



- Przez ostatnie dwa tygodnie były tylko sztormy. Wiało i wiało. Jakie mam plany na najbliższe godziny? Po prostu ciepły prysznic - dodała.



Polska kapitan po raz drugi opłynęła świat. Poprzednio, w latach 2008-2009, wybrała trasę z Panamy na zachód i z powrotem. Rejs trwał 198 dni. Pajkowska planowała płynąć non stop, ale z powodu sztormu koło Przylądka Dobrej Nadziei musiała schronić się w Port Elizabeth.