"Terminator" wysłał kieszonkowca do szpitala. Teraz ma problemy

Do przykrego zajścia doszło 11 sierpnia, ale dopiero teraz historia ujrzała światło dzienne. Jak podał dziennik "La Derniere Heure", Boughanem miał być ofiarą rabunku, celem - jego telefon komórkowy.

Trafił do szpitala

Dziesięć dni temu wybitny belgijski zawodnik Muay Thai marokańskiego pochodzenia przebywał w gminie Ixelles, nieopodal Brukseli. Czekał na swojego przyjaciela, kiedy złodziej próbował ukraść jego telefon. Boughanem zorientował się w sytuacji i dał napastnikowi kilka ostrzegawczych klapsów otwartą dłonią w twarz.



To nie przyniosło oczekiwanego skutku, bo złodziej nie zrezygnował z kradzieży telefonu. Boughanem, zwany w środowisku "Terminatorem", tym razem odpowiedział ciężkim ciosem. Jego prześladowca doznał złamania kości czaszki i trafił do szpitala.



- Myślałem, że wyciąga nóż - wyjaśnił zawodnik, który wygrał w karierze ponad dwieście walk.



Kieszonkowiec wraca do zdrowia w szpitalu, tymczasem Boughanem musi się mocno tłumaczyć. Został oficjalnie oskarżony o zadanie swojemu przeciwnikowi poważnych obrażeń. Pięści mistrzów sztuk walki są w prawie traktowane jak niebezpieczne narzędzia.