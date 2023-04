Wybrano nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Decyzja zapadła podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w siedzibie PKOl w Warszawie. Wzięło w nim udział około dwustu delegatów. Zjazd miał się odbyć już w 2021 roku, ale ze względu na pandemię COVID-19 go odłożono.

O wyborze Piesiewicza PKOl poinformował w mediach społecznościowych. Za jego kandydaturą głosowało 138 delegatów, a 24 poprało Kewina Rozuma.



Radosław Piesiewicz (Prezes @PZKosz) został wybrany przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze #PKOl nowym Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego



Gratulujemy Panie Prezesie pic.twitter.com/VrNEMFWg2L — PKOl (@PKOL_pl) April 22, 2023

- Mogę powiedzieć, że 22 kwietnia zmienia się Polski Komitet Olimpijski – powiedział Radosław Piesiewicz. - Mam nadzieję, że kredyt, który otrzymałem na wyborach, zostanie uszanowany i liczę na pełną współpracę ze wszystkimi. Z delegatami, członkami zarządu i prezydium, wiceprezesami. Mam nadzieję, że będziemy mogli zakomunikować dużo dobrego. Przed nami wiele pracy, działań, wyzwań różnego rodzaju, czy to w pozyskiwaniu środków, czy ustawodawczych inicjatyw. Bardzo dużo będzie się działo. Dzisiaj PKOl staje się prawdziwym głosem całego polskiego sportu – oznajmił nowy prezes.

Dwóch kandydatów

"To jedyna szansa na igrzyska bez Rosji i Białorusi" Co ze startami... czytaj dalej » Początkowo jednym z kandydatów, obok Piesiewicza, miał być obecny prezes Kraśnicki, który kierował organizacją od 2010 roku. Miesiąc przed wyborami ogłosił jednak, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.



Po tej decyzji wydawało się, że jedynym kandydatem pozostanie 42-letni Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki, jednak w ostatniej chwili - termin mijał 30 dni przed zjazdem - swoją kandydaturę zgłosił 29-letni prezes Polskiego Związku Sumo Kewin Rozum.

"Środowisko czeka na zmiany"

- Prezesura Andrzeja Kraśnickiego trwała długo. Początki były trudne, potem było zdecydowanie lepiej, a na koniec trzeba było się zmierzyć z pandemią. Generalnie, środowisko czeka na zmiany, aby więcej środków finansowych wpływało do związków sportowych - powiedział przed rozpoczęciem sobotnich obrad dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą i wiceprezes PZLA Tomasz Majewski.

Źródło: Newspix Radosław Piesiewicz

Zamieszanie z premią i rezygnacją Kraśnickiego

Kraśnicki, tłumacząc przed miesiącem swoją decyzję o nieubieganiu się na kolejną kadencję, mówił m.in, że przyszedł czas na "nowe pokolenie, na zmiany, na inne podejście". Nieoficjalne kulisy rezygnacji przedstawił w sobotę na antenie TVN24 dziennikarz "Polityki" Marcin Piątek.

- Doszło do spotkania w Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, na którym skłoniono prezesa Kraśnickiego do rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję i zapewniono go, że na otarcie łez, na osłodę dostanie premię, która miała być wyliczona od wszystkich umów sponsorskich, jakie PKOl zawarł z jego kierownictwem, miała wynosić jeden procent tych umów. Ale gdy okazało się, że jest to suma niebagatelna, bo ponad cztery miliony złotych, to pan prezes Kraśnicki z przyjęcia tej premii się wycofał - wyjawił przed wyborami.

Oglądasz Wideo: tvn24 Marcin Piątek z "Polityki" mówi o rezygnacji Kraśnickiego i prezesie Piesiewiczu

Nie bez znaczenia w wyścigu o fotel prezesa były też, jak twierdzi dziennikarz tygodnika, polityczne znajomości Piesiewicza.

- Od dawna jest bardzo dobrym i bliskim znajomym Jacka Sasina, który mniej więcej dziesięć lat temu załatwiał mu posadę doradcy w starostwie i jednym z urzędów w Wołominie, a teraz Jacek Sasin jest ministrem aktywów państwowych, który sprawuje kontrolę nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa. I między innymi te spółki są głównymi sponsorami Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki. Czyli można powiedzieć, że pan prezes Piesiewicz wykorzystuje swoją znajomość z Sasinem do tego, żeby sponsoring tych spółek uzyskać - uważa Piątek.