Wyjątkowy list, pięćdziesiąt podpisów. Sportowcy przeciwko Marine Le Pen

Video: Katarzyna Sławińska / Fakty TVN

14.04.2022 | Marine Le Pen chce "strategicznego zbliżenia...

Kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji nabiera tempa. Marine Le Pen zapowiada, że jeśli wygra wybory, to będzie chciała, by Francja opuściła główne zintegrowane dowództwo NATO. Ponadto rywalka Emmanuela Macrona stwierdziła, że gdy wojna rosyjsko-ukraińska się skończy i zostanie rozstrzygnięta traktatem pokojowym, będzie opowiadała się za strategicznym partnerstwem NATO-Rosja.

»