TVN24 i Artyści zagrają dla WOŚP. "Pomimo rywalizacji na lodzie, łączy nas wspólny cel"

Jeremy Sochan gra z WOŚP. Bilety na mecz NBA, piłka i koszulka z autografem na licytacjach Jeremy Sochan,... czytaj dalej » Mecz towarzyski między drużyną hokejową TVN24 i Przyjaciółmi a drużyną Artystów rozegrany zostanie w sobotę w Tychach.

Cały dochód z pokazowego spotkania trafi na rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 29 stycznia odbył się pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Zebrane środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą.

"Wciąż jest w nas energia"

- Mam nadzieję, że tradycyjnie podbijemy kosmos. Gramy w szczytnym celu. Pomimo rywalizacji na lodzie, bo zawsze ona jest, najpiękniejsze jest to, że łączy nas wspólny cel - mówiła w TVN24 Lisowska z zespołu Artystów.

- To wspaniałe, że prawie tydzień po wielkim Finale wciąż jest w nas energia i będziemy mogli zagrać z serduszkami na kaskach. I przede wszystkim świetnie się bawić dla naszych kibiców, bo to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że trybuny wypełnią się, bo bez państwa to się po prostu nie uda - dodała reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Początek hokejowego meczu TVN24 - Artyści o godzinie 17.