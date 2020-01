Eurosport gra z Orkiestrą! Wygraj bilę z autografem snookerowego mistrza lub trening

Video: Eurosport

Kosmos! Najlepsze zagranie turnieju w wykonaniu Judda Trumpa

"Cudo, kosmos! To zdecydowanie najlepsze zagranie turnieju, a być może będzie to najlepsze wbicie całego sezonu" - tak zareagowali komentatorzy Eurosportu po niesamowitym zagraniu w wykonaniu Judda Trumpa. Mistrz świata nie tylko wbił czarną bilę, ale dodatkowo nadał taką rotację białej, że ta wróciła na pozycję, która umożliwiła Trumpowi dalsze czyszczenie stołu. To trzeba zobaczyć!

