Bańka oficjalnie prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej. "Nie będzie kompromisów"

14.05 | We wtorek w Montrealu przedstawiciele rządów w Radzie Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) wybrali Witolda Bańkę na prezydenta tej organizacji. Oficjalnie zostanie zatwierdzony w listopadzie, a jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku.

Przed głosowaniem czułem się, jak przed startem w najważniejszych zawodach - mówił Witold Bańka po tym, jak został prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej. Obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest to najważniejsza sportowa organizacja. Bańka kiedyś był sprinterem, teraz jest ministrem sportu, a w nowym fotelu zasiądzie 1 stycznia 2020 roku.

Minister sportu i turystyki zastąpi na stanowisku Craiga Reedie'ego, który funkcję tę pełni od 2014 roku.

- Przede mną trudne zadanie. Na pewno będzie wymagało ciężkiej pracy, zaangażowania, budowania mostów i kompromisów. Ale na pewno nigdy nie będzie zgody na kompromisy z oszustami, z tymi co manipulują i chcą niszczyć sport - powiedział były polski lekkoatleta.

"Możemy usprawnić WADA"

Minister na froncie walki z dopingiem Witold Bańka... czytaj dalej » W stolicy Górnego Śląska zatwierdzono decyzję podjętą 14 maja w Montrealu, kiedy zgodnie z zasadą rotacji przedstawiciele rządów w Radzie Fundacji WADA wybrali Bańkę. Kontrkandydatem był wówczas Marcos Diaz z Dominikany.

- Mamy te same cele w naszych duszach, umysłach i sercach - wyczyścić sport, stworzyć sprawiedliwe środowisko dla czystych zawodników, zapewnić silny system antydopingowy. Będę otwarty na dyskusję. Jestem przekonany, że wspólnie możemy usprawnić WADA i stworzyć lepszy sportowy świat - zwrócił się do zgromadzonych delegatów w Katowicach.

Pomóc słabszym krajom

Wśród głównych punktów swojego programu Bańka umieścił m.in. stworzenie funduszu solidarnościowego, który będzie służył pomocy słabszym państwom w prowadzeniu ich polityki antydopingowej.

Źródło: Getty Images Witold Bańka z ustępującym szefem WADA - Sir Craigiem Reedie'm

WADA powstała w listopadzie 1999 roku jako niezależna fundacja pod przewodnictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jej celem jest walka z niedozwolonym wspomaganiem w sporcie, m.in. poprzez opracowywanie i ustalanie przepisów oraz procedur antydopingowych. Poza tym m.in. publikuje listę substancji zakazanych i wydaje akredytacje dla krajowych laboratoriów antydopingowych.



52 kilogramy narkotyków w bagażniku. Olimpijka skazana na długą odsiadkę Holenderska... czytaj dalej » - Kluczowe jest, aby sportowcy nie stracili zaufania do systemu antydopingowego - powiedział Bańka. - Wierzę, że przez te trzy dni wysłaliśmy im jasną wiadomość. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy pracowali na rzecz jedności WADA - zapewnił na zakończenie kongresu, po którym nastąpiło posiedzenie Rady Fundacji.



- Zamierzam ciężko pracować, aby liczba krajów i dyscyplin sportowych ze słabym systemem antydopingowym spadła tak bardzo, jak tylko będzie to możliwe. Mam nadzieję, że na następnym kongresie będę mógł powiedzieć, że mamy silniejszy system antydopingowy. Wierzę, że jest to możliwe i że mogę liczyć na wasze wsparcie - dodał.

Przestanie być ministrem

Bańka od maja 2017 roku działa w Komitecie Wykonawczym WADA. W przeszłości był inicjatorem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie i utworzenia Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).



Jego kadencja jako szefa WADA rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku. Sprawując to stanowisko nie można być ministrem, ale można pełnić funkcje parlamentarne i brać udział w życiu politycznym. Kadencja trwa trzy lata, ale zwyczajowo jest przedłużana o kolejne trzy.

W Radzie Fundacji, oprócz prezydenta WADA i jego zastępcy, zasiada po 18 przedstawicieli ruchu olimpijskiego oraz rządów krajów (pięciu reprezentantów ma Europa, po czterech Azja i kontynent amerykański, trzech Afryka i dwóch Oceania). Zastępcą Bańki będzie wywodząca się z ruchu olimpijskiego Yang Yang. 43-letnia Chinka jest dwukrotną mistrzynią olimpijską w short tracku.