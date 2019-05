"Biegamy dla tych, którzy biec nie mogą". Wings For Life World Run powraca

Foto: Lukasz Nazdraczew for Wings for Life World Run | Video: Fakty TVN

4.05 | Co kryje trasa biegu Wings For Life World Run? Za Poznaniem uczestnicy zawodów kierować się będą w stronę Ostrowa Lednickiego - kolebki polskiej państwowości. Na trasie jest sporo ciekawostek. Najszybsi zobaczą ich najwięcej.

02.05.2019 | Łukasz Czepiela już po raz trzeci wystartuje w Wings for Life, będzie też ambasadorem imprezy. - Uwielbiam atmosferę tej imprezy. Ona potrafi ponieść. Warto wziąć udział tylko dla niej, ale ważne jest też pomaganie. Biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Mogę tę imprezę nazwać świętem empatii. Biorą w niej udział ludzie na wózkach, biegniemy wszyscy razem. To, że wszyscy sobie pomagają sprawia, że jest to wydarzenie inne niż wszyscy maratony czy półmaratony - stwierdził pilot.

30.04 | Poznań po raz kolejny gospodarzem Światowego Biegu Wings for Life. Już w najbliższą niedzielę w Poznaniu na polskiej linii startu stanie 8 tysięcy biegaczy. Na całym świecie będzie ich ponad sto tysięcy. Wszyscy biegną w jednym celu - by pomóc tym, którzy sami biec nie mogą.

Pobiegnie cały świat. Jedni w ciągu dnia, inni w środku nocy. Osiem tysięcy ludzi w Poznaniu i ponad 100 tysięcy na siedmiu kontynentach. Wings for Life startuje w niedzielę. To bieg wyjątkowy, bo jego celem jest niesienie wsparcia i rozwój badań nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. To też jedyny taki bieg, gdzie meta goni biegaczy. W Poznaniu za kierownicą pościgowego auta usiądzie Adam Małysz.

Są niepełnosprawni, ale wciąż aktywni i z wolą walki. Pojadą na wózkach inwalidzkich, przejdą w egzoszkieletach i udowodnią, że choć doświadczeni przez los, to poddawać się nie zamierzają. Wielu z nich na nie może się już doczekać niedzielnego biegu Wings for Life.

Na co dzień jeżdżą na wózkach, na starcie Wings for Life staną...

To będzie już szósty taki bieg. Wings for Life jest rozgrywany w kilkudziesięciu miastach na kilku kontynentach. Pieniądze zbierane są na całym świecie. Coraz większe sumy przekazywane są na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Naukowcy pracują i mają nadzieję na sukces.

Stolica Wielkopolski już po raz szósty będzie gościć uczestników zawodów, których przesłaniem jest: "Biegamy dla tych, którzy biec nie mogą". Całkowity dochód z wpisowego (120 złotych od osoby) przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Te środki z roku na rok są coraz większe, bowiem rośnie popularność imprezy. W polskiej premierowej edycji w 2014 było ich nieco ponad tysiąc. Rok temu rywalizowało osiem tysięcy biegaczy, choć chętnych było znacznie więcej.



Wylądował na sopockim molo, będzie ambasadorem Wings for Life. "Uwielbiam tę atmosferę" - Uwielbiam... czytaj dalej » - O wzroście popularności tej imprezy świadczy fakt, że rok temu zapisy zamknęliśmy dwa tygodniem przed startem. W tym roku już sześć tygodni temu osiągnęliśmy limit uczestników - powiedział Ignacy Karczewski z biura prasowego zawodów.



Początkowo bieg rozpoczynał się nad Jeziorem Maltańskim, ale już dwa lata temu okazało się, że wobec rosnącego zainteresowania ta lokalizacja jest już za mała. Start wyznaczono na Placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

12 miejsc, wspólna godzina startu

Wyjątkowość Wings for Life World Run polega na tym, że jest to rywalizacja bez klasycznej linii mety. Finiszem dla uczestników jest samochód, który wyruszy ze startu pół godziny za zawodnikami. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans. Od kilku lat biegaczy goni Małysz, który zanim został kierowcą auta pościgowego, sam wziął udział w imprezie i przebiegł 19 kilometrów. Były znakomity skoczek początkowo ruszy z prędkością 14 km/h, ale będzie ona systematycznie rosła.



- W tym roku mamy dość istotną zmianę, bowiem gdzieś w okolicy 40 km trasy auto pościgowe mocniej przyspieszy. To oznacza, że cały bieg potrwa nieco krócej. Zwycięzcy pokonywali dystans ponad 80 kilometrów, teraz zakładamy, że będzie to w granicach 60-65 km. Uatrakcyjni to rywalizację, tym bardziej, że ponad 80 procent uczestników odpadła z biegu między 15 a 40 kilometrem - wyjaśnił Karczewski.



Wings for Life World Run to impreza o charakterze międzynarodowym, a stolica Wielkopolski jest jedną z 12 lokalizacji na całym świecie. Zawodnicy będą rywalizować m.in. w Monachium, Zadarze, Wiedniu, Rio de Janeiro, na Florydzie i Tajwanie. We wszystkich lokalizacjach start wyznaczono na tę samą godzinę - w Poznaniu będzie to 13, a w innych częściach świata zawodnicy ruszą na trasę jeszcze przed świtem lub późnym wieczorem.

Gwiazdy sportu wśród ambasadorów