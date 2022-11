Ruszają zapisy na Wings for Life 2023

Wings for Life 2022. Paweł Januszewski o trudach Wings for Life

Wings for Life 2022. Paweł Januszewski o trudach Wings for Life

08.05.22 | Agata Nowicka, fizjoterapeutka mówi, co zrobić, by poradzić sobie po ciężkim biegu.

Wings for Life 2022. Fizjoterapeutka mówi co zrobić, by...

Wings for Life 2022. Fizjoterapeutka mówi co zrobić, by...

08.05.22 | Wings for Life. Co tam słychać na świecie?

Wings for Life. Co tam słychać na świecie?

Wings for Life. Co tam słychać na świecie?

08.05.22 | Wings for Life. Co robić na tym etapie biegu?

Wings for Life. Co robić na tym etapie biegu?

Wings for Life. Co robić na tym etapie biegu?

08.05.22 | Wings for Life 2022. kobiety o motywacji do tego wyjątkowego biegu

Wings for Life 2022. kobiety o motywacji do tego wyjątkowego...

Wings for Life 2022. kobiety o motywacji do tego wyjątkowego...

08.05.22| Wings for Life 2022. Uczestnicy o trudnych warunkach i pomocy tym, co nie mogą sami biegać

Globalny bieg odbędzie się 7 maja 2023 roku.

W Polsce będzie można w nim uczestniczyć na dwa sposoby. Bieg Flagowy odbędzie się w Poznaniu. Wpisowe kosztuje 120 złotych i obowiązuje limit ośmiu tysięcy miejsc.

Polscy bohaterowie Wings for Life. "Czym jest strach? Obawą przed frustracją" Gwiazdy Wings for... czytaj dalej » Wziąć udział w wydarzeniu można jednak z dowolnego miejsca. Wystarczy dostęp do aplikacji Wings for Life i opłata w wysokości 70 złotych. W tym przypadku nie obowiązuje limit miejsc.

Wings for Life nie jest zwykłą imprezą biegową. Start wyścigu na całym świecie następuje w jednym momencie. 30 minut później za śmiałkami ruszają samochody pościgowe, wirtualne w przypadku aplikacji. Ostatnia kobieta i ostatni mężczyzna dogoniony przez auto zostaną globalnymi zwycięzcami.

Zapisy na Wings for Life 2023 ruszają we wtorek o godzinie 12.

Adam Małysz ponownie w samochodzie pościgowym

- Udział w Wings for Life World Run to naprawdę świetne doświadczenie. Dla jednych może to być sprawdzian sportowych możliwości, dla innych po prostu dobra zabawa. Ale najlepsze jest to, że niezależnie od intencji uczestników, a także tego, czy będą biec w Poznaniu czy też z aplikacją, dopadnę ich wszystkich - żartował wieloletni kierowca samochodu pościgowego i jeden z głosów aplikacji Wings for Life World Run, Adam Małysz.

"Od pierwszej edycji w Wings for Life World Run uczestniczyło ponad 1,08 miliona osób w 195 krajach. Dzięki opłatom startowym, Fundacja Wings for Life zgromadziła ponad 38,3 miliona euro i sfinansowała już 276 projektów badawczych w 74 obszarach. Działania naukowców pozwalają wierzyć, że odnalezienie skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego to tylko kwestia czasu. Pierwsi beneficjenci terapii ufundowanych przez Wings for Life już teraz stawiają swoje pierwsze kroki podczas majowych biegów" - czytamy w informacji prasowej organizatora.