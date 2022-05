Polacy uskrzydleni podczas Wings for Life. Znaleźli się w światowej czołówce

Wings for Life 2022 przeszło do historii

Wings for Life 2022. Relacja z zagranicy

Wings for Life 2022. Adam Małysz rusza na trasę

Relacja Adriana Mielnika tuż po starcie Wings for Life

Wings for Life. Dariusz Nożyński w ścisłej światowej czołówce

Wings for Life 2022 to jedyny w swoim rodzaju bieg, z którego całkowity dochód znów zostanie przeznaczony na szczytny cel. Jest nim wsparcie badań medycznych związanych z leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego.

Pobiegli dla tych, którzy nie mogą

Bieg wystartował w niedzielę o godz. 13.00 w Poznaniu. Można było wziąć w nim udział na dwa sposoby. Na miejscu lub wirtualnie, instalując specjalną aplikację w telefonie. Na taką opcję zdecydowało się ponad 11 tysięcy biegaczy.

Zasady rywalizacji są proste - tysiące ludzi ruszają jednocześnie w różnych częściach świata, biegną, ile sił w nogach, aż do momentu, kiedy wyprzedzi je samochód pościgowy.

Bieg odbywa się również w ośmiu sztandarowych lokalizacjach: w Niemczech, Japonii, Chorwacji, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Słowenii i Turcji.

Cieszyć powinno, że Polacy jak najbardziej podołali roli gospodarzy. Fenomenalnie na przestrzeni całego wyścigu radził sobie Dariusz Nożyński, który wraz z rozwojem rywalizacji wyprzedzał kolejnych rywali i 20 km przed metą wskoczył na czoło klasyfikacji globalnej.

Reprezentant Biało-Czerwonych naciskał coraz mocniej prowadzącego wcześniej Jo Fukudę, którego w końcu wyprzedził. O pozycję lidera bił się zwłaszcza na ostatnich kilometrach ze wspominanym Fukudą oraz Jonasem Muellerem. Ostatecznie jednak dzięki fenomenalnej walce to Japończyk (przebiegnięte 64,4 km) triumfował przed naszym rodakiem (63,9 km) oraz Muellerem właśnie (63,6).

Przegrała jedynie ze specjalistką od triumfów

Równie świetnie co najlepszy z Polaków zaprezentowała się także startująca na ulicach stolicy Wielkopolski Patrycja Talar, która osiągnęła w niedzielę dystans 53,5 kilometra.

Zawodniczka Olimpii Poznań faktycznie czuła się jak u siebie, narzucając wirtualnym rywalkom tempo, któremu była w stanie nie tylko sprostać, ale też je przebić jedynie fenomenalna Amerykanka (przebiegnięte 56 km). Urodzona w Moskwie Nina Zarina smak zwycięstwa w Wings for Life znała już wcześniej trzykrotnie i w niedzielę słodycz tę przeżyła raz jeszcze. Trzecie miejsce zajęła Słowenka Sophia Sundberg (49,3).

Warto nadmienić, że nasi biegacze dobrze radzili sobie nie tylko w skali globalnej. Wioletta Paduszyńska wygrała rywalizację w Chorwacji, zaś Dominika Stelmach w Niemczech.

Moralnymi zwycięzcami był jednak bez cienia wątpliwości każdy, kto wziął udział w wyścigu i promował tak szczytną ideę.

Od lat częścią rodziny Wings for Life jest TVN24. To na antenie stacji można było śledzić zarówno przygotowania do tego wydarzenia, jak i samą rywalizację. Podobnie było i w tym roku.