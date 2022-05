Bije licznik kilometrów Wings for Life. Samochód pościgowy już w akcji

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

14:44 Przed Państwem wąska czołówka wyścigu w Polsce. Z kolei na mecie z medalem mała dziewczynka. Brawo dla niej!

Czołówka wyścigu i dziewczynka z medalem

14:39 Obrazki z Polski.

Gotta love that Poznan energy in the #wingsforlifeworldrunpic.twitter.com/LGimh4XCNK — Wings for Life World Run (@WFLWorldRun) May 8, 2022

14:33 Orzeł z Wisły wie, że bez pomocy policjantów ciężko by było zorganizować tak wielki wyścig uliczny.

14:32 Źródło: PAP/EPA Adam Małysz docenia pracę policji

14:24 Połowa uczestników Wings for Life zakończyła już swój bieg. Ale druga połowa nadal walczy...

50% of #wingsforlifeworldrun starters are now finishers, now guzzling water, munching bananas and glowing in their glory



— Wings for Life World Run (@WFLWorldRun) May 8, 2022

14:19 Do prowadzącej dwójki dołączył zawodnik w... kowbojskim kapeluszu. Słońce mu nie jest straszne.

14:18 Na czele stawki jest obecnie trzech biegaczy.

Wings for Life 2022. Relacja z zagranicy

14:00 Druga godzina biegu rozpoczęta, co oznacza, że samochód pościgowy przemieszczać się będzie szybciej, czyli 15 km/h.

Rozmowa z jedną z uczestniczek, która ukończyła bieg jako pierwsza

13:45 Meta już dogoniła pierwszych uczestników. W tym biegu wszyscy mogą czuć się zwycięzcami.

13:37 Źródło: PAP/Jakub Kaczmarczyk Lekkoatleci Marcin Krukowski i Konrad Bukowiecki na trasie

13:36 Po ponad 30 minutach biegu na drugim miejscu jest aktualnie najlepszy z Polaków w poprzedniej edycji, wspomniany Dariusz Nożyński.

13:35 Samochód pościgowy zwiększać będzie prędkość co 30 minut.

So you know: the #wingsforlifeworldrun Catcher Car starts at 14km/h and increases speed every 30 minutes until everyone’s race is finished.



Here’s its schedule. pic.twitter.com/T7FzMvGXvI — Wings for Life World Run (@WFLWorldRun) May 8, 2022

Adam Małysz rusza na trasę

13:30 Samochód pościgowy z Adam Małyszem już na pokładzie!

13:26 Jaką taktykę najlepiej obrać na bieg?

Relacja Adriana Mielnika tuż po starcie Wings for Life

13:19 Już o 13.30 pościg za biegaczami zaczyna były polski skoczek.

13:18 Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji został Szwed Aron Anderson, który przebiegł 66,8 km. Drugi był Dariusz Nożyński - 66,2 km. Wśród kobiet wygrała Amerykanka Nina Zarina - 61,1 km. Jak będzie dziś?

13:12 Przypominamy, że o 13 zawodnicy rozpoczęli rywalizację nie tylko w Poznaniu, ale także w Wiedniu, Monachium, Lublanie, Zugu, Izmirze i Zadarze. W poprzednich latach tych lokalizacji było jednak znacznie więcej, nawet ponad 30 na wszystkich kontynentach.

13:12

Wings for Life, u isto vrijeme za isti cilj! Pozdrav iz Zadra pic.twitter.com/K5tK41l12h — Sanja Jurisic (@JurisicNovaTV) May 8, 2022

There she goes!



The NINTH #wingsforlifeworldrun is under way ... and I'm cry-grinning



It's the BEST moment



For ALL THE FEELS all day, stay with me and/or give https://t.co/Z0eN8UtWFg some love pic.twitter.com/4uOtBwmk3M — Wings for Life World Run (@WFLWorldRun) May 8, 2022

Start Wings for Life 2022 w Poznaniu

13:00 RUSZYLI!

12:59 Minuta do startu... Małysz też gotowy. Początkowo ruszy z prędkością 14 km/h, ale będzie ona systematycznie co godzinę rosła.

12:57 Zawodnicy, wielu z nich w żółtych koszulkach lidera, już na starcie. Wśród nich nasi lekkoatleci Joanna Jóźwik i Konrad Bukowiecki.

12:56 Od 12.50 w TVN24 trwa program poświęcony biegowi. Gośćmi Łukasza Jedlińskiego są Bartosz Michalak i Andrzej Krzyścin.

12:31 W Monachium pobiegnie pięciokrotna triumfatorka Wings for Life Dominika Stelmach.

12:28 Wings for Life World Run to impreza o charakterze międzynarodowym, a stolica Wielkopolski jest jedną z siedmiu lokalizacji w Europie. Zawodnicy punktualnie o 13 rozpoczną rywalizację także w Wiedniu, Monachium, Lublanie, Zugu (Szwajcaria), Izmirze (Turcja) i Zadarze (Chorwacja).

12:25

This is, in fact, a drill.



Here's the teaser for all the epic antics heading your way tomorrow.



I'm here from 10am UTC Sunday 8 May: #wingsforlifeworldrun day



pic.twitter.com/yOldDXjAuh — Wings for Life World Run (@WFLWorldRun) May 7, 2022

12:20 Zmieniła się trasa biegu. Ze względu m.in. na remonty, zawodnicy nie pobiegną w kierunku Gniezna, ale w stronę Tarnowa Podgórnego i Buku. Więcej kilometrów pokonają też w samym mieście.

W niedzielę bieg Wings for Life 2022. Zobacz trasę

12:16 W Poznaniu osiem tysięcy zawodników będzie uciekać przed samochodem, za kierownicą którego ponownie zasiądzie Adam Małysz.

Adam Małysz o biegu Wings for Life 2022

12:14 Całkowity dochód z wpisowego (120 złotych od osoby) przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym.

Małysz i Zimoch zapraszają na Wings for Life

12:13 Niezwykłość tego biegu polega na tym, że jest to rywalizacja bez klasycznej linii mety. Finiszem dla uczestników jest samochód, który wyruszy ze startu pół godziny za zawodnikami. Wynikiem jest nie czas, ale pokonany dystans.